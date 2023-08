Routiniert und mit einem klaren Plan für ihr "Perfektes Dinner" startet Jana (44) in Frankfurt am Main in die Woche. Es soll viel gegrillt werden, vom Fleisch bis zu den Beilagen. Denn am Grill fühlt sich die Gastgeberin einfach zu Hause ...

Jana ist Grillerin aus Leidenschaft: "Das ist tatsächlich ein verrücktes Hobby von mir." In ihrer Frankfurter Stadtwohnung reicht ein Grill nicht aus: "Ich glaube, ich habe insgesamt sieben oder acht." Bei "Das perfekte Dinner" ( VOX) verfolgt die Tagesmutter eine klare Mission: "Ich hab schon vor, Frankfurt an die Wand zu grillen." Dafür hat sie sich folgendes Drei-Gänge-Menü ausgedacht: Vorspeise: HESSISCH UFFJETISCHT - 7 Kräuter / Kartoffel / Apfel / Rote Bete

Hauptspeise: NICE TO MEAT U - Galloway / Pasta / Garnele / Spargel

Nachspeise: AB IN DEN SÜDEN - Mandeln / Orange / Waldbeeren "Es gibt Grüne Soße, ganz klar", lässt sich Mel (47) nicht von der kargen Speisekarte verwirren. "Mein Stiefvater macht die beste Grüne Soße", damit hängt die Messlatte schon mal hoch. "Es wird gegessen, was auf den Teller kommt", zeigt sich Seb (44) als recht unkomplizierter Gast. "Dinner"-Weisheiten aus Frankfurt: "Man steckt ja nie im Mehl drin" Das Kennenlernen läuft bestens, die Frankfurt-Runde versteht sich auf Anhieb. Und schon tischt Jana ihre Vorspeise auf: Grüne Soße, gegrillte Kartoffel mit Wachtelei, karamellisierte Apfelbällchen und Rote-Bete-Carpaccio. Sebs Auge isst mit: "Das sieht fantastisch aus." Martina (28) markt kritisch an: "Bei der Vorspeise war viel los." Obwohl sie keine Grüne Soße mag, schmeckt ihr die Frankfurter Spezialität. Mels hohe Soßen-Erwartungen werden voll erfüllt, dafür gibt es Mängel bei der anderen Komponente: "Bei den Äpfeln hätte ich mir ein bisschen mehr Apfelgeschmack gewünscht." Ihr Fazit: "Ich fand die Vorspeise interessant. Wild zusammenkombiniert." Es geht weiter mit Galloway-Rind am Stück und Garnele vom Grill, gefüllter Pasta und Spargel. "Eigentlich ist Pasta für mich die größte Herausforderung an dem ganzen Menü", gesteht Jana. "Weil man steckt ja auch nie in dem Mehl drin." Dass die Gastgeberin acht Grills zur Verfügung hat, überrascht Seb: "Das klingt schon fast wie ein Fetisch." Doch das Rind überzeugt: "Mmm. Richtig lecker." Mel findet trotz top Fleischqualität einen Kritikpunkt: "Es war halt leider nicht wirklich warm." "Nach Kinderkriegen das größte Abenteuer , was ich je gemacht habe" Der Abschluss: Mandelkuchen nach spanischer Art mit Waldfruchtspiegel, Orangen-Sorbet mit Borretsch. Seb freut sich über neue Genüsse: "Habe ich so noch nie gegessen. Das ist etwas ganz Neues." Martina schwärmt: "Dieser Kuchen war sehr fluffig und sehr weich. Mit dem Fruchtspiegel fand ich hat supergut zusammen gepasst." Sven (37) lobt das Eis, aber: "Eventuell hätte ich den Borretsch weggelassen." Nach getaner Arbeit ist Jana erleichtert: "Das ist tatsächlich nach Kinderkriegen das größte Abenteuer, was ich je gemacht habe! Völlig verrückt!" Sie wird von Glückgefühlen überrollt: "Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal mache." Das honorieren die Gäste mit 32 Punkten.