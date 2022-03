"Sonic the Hedgehog 2", "Das Ereignis" und "Morbius", eine gruselige Comic-Verfilmung mit Jared Leto: Das sind die Kino-Neustarts am 31. März.

Superhelden, die einfach nur super sind und die Welt retten? Ein Auslaufmodell, schon lange. Wir hatten "Deadpool", wir hatten "Venom", jetzt also kommt "Morbius" - wieder eine Comic-Verfilmung mit einer ambivalenten Hauptfigur, bei der man nicht einfach so zwischen "gut" und "böse" unterscheiden kann. Der Film, der ursprünglich schon im Sommer 2020 in die Kinos kommen sollte, ist irgendwo in Sonys "Spider-Man"-Universum angesiedelt. Den Titelhelden, oder eben -Antihelden, verkörpert Jared Leto.

Neben der düsteren Marvel-Verfilmung "Morbius" erwarten das Kino-Publikum in dieser Woche zwei weitere prominente Neustarts: "Das Ereignis", ein preisgekröntes französisches Abtreibungsdrama von Audrey Diwan, und "Sonic the Hedgehog 2", die Fortsetzung zur vieldiskutierten Computerspiel-Adaption von 2020.

Morbius

Dr. Morbius (Jared Leto) ist ein genialer Arzt und Wissenschaftler, aber die Dinge stehen nicht gut: Morbius leidet an einer schweren Blutkrankheit, für die es bislang kein Heilmittel gibt. Um sich selbst, vor allem aber um anderen Menschen mit demselben Schicksal zu helfen, sucht Dr. Morbius also nach der richtigen Medizin - nicht etwa im Reagenzglas, sondern auf einem abenteuerlichen Trip in den Dschungel. "Wir müssen Grenzen überschreiten, Risiken eingehen."

Im Verlauf der Expedition verschwindet Dr. Morbius, zwei Monate lang wird er vermisst - und dann taucht er plötzlich wieder auf, fühlt sich "lebendiger denn je". Ist er geheilt? Nicht so richtig. Morbius hat sich in ein Fledermaus-Monster verwandelt, das selbst Dracula ordentlich Respekt einflößen würde und jedes SWAT-Team mit Leichtigkeit zerfetzt. Aber eigentlich will er doch nur helfen. Gut? Böse? Morbius ist irgendetwas dazwischen und damit der perfekte zeitgenössische Comicfilm-Protagonist.

Die Inszenierung von "Morbius" übernahm Daniél Espinosa ("Kind 44", "Life"), zum Cast des 75-Millionen-Dollar-Projekts gehören unter anderem auch Matt Smith, Jared Harris und Michael Keaton, der wie schon in "Spider-Man: Homecoming" in die Rolle von Adrian Toomes schlüpft. In erster Linie ist "Morbius" aber natürlich ein Jared-Leto-Film. Der 50-Jährige ist bekannt für extreme Rollen, für die er sich oft auch persönlich schindet. Diesmal also mit Krücken, noch ausgemergelter als sonst - und dank einiger Special-Effects gruselig wie nie zuvor.

Sonic the Hedgehog 2

Die ersten Bilder zum 2020er-Kinofilm "Sonic the Hedgehog" hatten die Fans noch gehasst, mit der überarbeiteten Version des Sega-Helden waren sie dann aber ganz zufrieden - und am Ende wurde die erste Verfilmung der berühmten Videospielreihe ein echter Hit. Zumindest aus kommerzieller Sicht: "Sonic the Hedgehog" spielte über 300 Millionen US-Dollar ein und gehörte damit zu den erfolgreichsten Filmen 2020. Also dann: Düs' noch einmal los, Sonic!

In "Sonic the Hedgehog" musste der Titelheld erst lernen, mit seinen Kräften umzugehen, im neuen Film ist er schon einen Schritt weiter: ein immer noch kindlicher und ungestümer, aber inzwischen auch sehr selbstbewusster kleiner Held. Und der muss wieder gegen den fiesen Dr. Robotnix antreten - Jim Carrey ist also wieder dabei, alleine das wird für viele Zuschauer Grund genug sein, ins Kino zu gehen.

Neben den bekannten Protagonisten kommen auch ein paar neue Figuren hinzu, die man aus den Videospielen bereits kennt: Miles "Tails" Power zum Beispiel, ein fliegender Fuchs (im Original gesprochen von Colleen O'Shaughnessey), und der superstarke Ameisenigel Knuckles (Idris Elba). Gemeinsam beziehungsweise im Wettstreit mit Sonic und Dr. Robotnix jagen sie diesmal einem mächtigen Smaragd hinterher, mit dem sich die ganze Welt beherrschen lässt. Das Publikum erwartet dabei wieder ein rasantes Spektakel, oder wie Sonic selbst es formuliert: "Vorhersage für heute: Die Abenteuerwahrscheinlichkeit liegt bei 100 Prozent." Ein dritter "Sonic"-Film ist bereits in Planung.

Das Ereignis

Anne (Anamaria Vartolomei) ist attraktiv, talentiert, fleißig, hat klare Ziele. Sie studiert Literatur und möchte schreiben. Aber leben und lieben möchte sie auch. Nichts daran ist falsch, und doch ist der Befund des Arztes eine Katastrophe für die junge Frau: "Sie sind schwanger, Mademoiselle." Ein uneheliches Kind auf dem Weg, die Abschlussprüfungen in Sichtweite - wie soll das gutgehen? Das neue, bessere Leben, das Anne sich erträumt hat, rückt in weite Ferne.

"Es gibt Mittel und Wege", sinniert Anne, doch im Frankreich der frühen 60-er ist Abtreibung noch ein absolutes Tabu. Mehr noch: Sie ist illegal, und wer Anne hilft, dem droht ebenso wie ihr eine Gefängnisstrafe. So sucht die junge Frau nach einem Ausweg aus ihrem Dilemma - und der Bauch wächst ...

"Das Ereignis" basiert auf einem gleichnamigen autobiografischen Roman von Annie Ernaux, die sich als junge Frau selbst einer heimlichen Abtreibung unterzog. Regisseurin Audrey Diwan habe nach eigener Aussage versucht, die Vorlage "mit einfachen Gesten" umzusetzen, das Ergebnis ist ein fesselndes und facettenreiches Drama auf höchstem filmischen Niveau. "Das Ereignis" wurde 2021 bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig uraufgeführt und gewann den Goldenen Löwen. Auch bei der Oscar-Nominierung für den besten internationalen Film war "Das Ereignis" in der Vorauswahl.