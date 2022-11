Vor einigen Monaten verkündete Jasmin Wagner alias Blümchen, dass sie und ihr Partner gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Für die Sängerin ist es das erste Kind. Nun hat die 42-Jährige eine gesunde Tochter auf die Welt gebracht.

In den 1990-er Jahren galt Sängerin Jasmin Wagner als die erfolgreichste deutsche Solokünstlerin. Unter ihrem Künstlernamen Blümchen verkaufte sie Millionen Tonträger und gewann Auszeichnungen wie den Musikpreis Echo. Heute ist sie nicht nur als Sängerin unterwegs, sondern auch als Schauspielerin und Moderatorin. Doch in der nächsten Zeit darf sich die 42-Jährige auf eine weitere besondere Aufgabe freuen: Ihr erstes Kind ist auf der Welt.

In den vergangenen Monaten versorgte Wagner ihre Instagram-Follower regelmäßig mit Babybauch-Fotos und Eindrücken aus ihrer Schwangerschaft. Nun veröffentlichte sie ein Bild, auf dem die Füße ihrer Tochter zu sehen sind. Auf einem weiteren Bild legt sie kleine Schuhe an ihren Bauch. "Mission completed! Herz an Herz mit unserem wunderschönen #babygirl", heißt es in der Bildunterschrift.

Unter dem Bild häufen sich die Glückwüunsche, darunter auch von Ruth Moschner: "Willkommen, Du kleines Wunder!", schreibt die TV-Moderatorin. Auch andere Stars wie Evelyn Weigert, Frauke Ludowig, Annett Möller und Alec Völkel schrieben ihre Glückwünsche in die Kommentarspalte. Den Namen ihrer Tochter gab die Sängerin nicht bekannt.