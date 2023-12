Durch die jahrelange Zusammenarbeit in der Erfolgsserie "Friends" wurden Jennifer Aniston und Matthew Perry echte Freunde. Letzterer starb Ende Oktober in seinem Anwesen in Los Angeles. Wie nah Aniston sein Tod geht, offenbarte die Schauspielerin in einem Interview.

1994 startete die US-amerikanische Sitcom "Friends" im TV und machte die Hauptdarsteller über Nacht zu Stars, darunter auch Matthew Perry. Vor wenigen Wochen dann der Schock: Der Schauspieler wurde tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Bei Freunden und Familie sitzt der Schmerz immer noch tief, auch bei Co-Star Jennifer Aniston, die nun in einem "Variety"-Interview über den Verlust sprach.

So verriet Aniston, dass sie Perry an seinem Todestag noch eine SMS geschickt hatte. Was sie ihm schrieb, behielt sie jedoch für sich. Im Gespräch musste die 54-Jährige ihre Tränen zurückhalten: "Ich textete ihm noch am selben Morgen, lustiger Matty. Er hatte keine Schmerzen, er kämpfte nicht. Er war glücklich."

"Das Leben hat es ihm nicht leicht gemacht"

Zudem habe Perry "das Rauchen aufgegeben. Er kam wieder in Form. Er war glücklich - das ist alles, was ich weiß." Moralische Unterstützung erhielt Aniston von Reese Witherspoon, die ebenfalls von "Variety" interviewt wurde. Sie hielt Anistons Hand, als sie über Perry sprach.

"Ich möchte, dass die Menschen wissen, dass er gesund war, gesund werden wollte. Er verfolgte einen Plan, er hat so hart dafür gearbeitet", erklärte die Schauspielerin. "Das Leben hat es ihm nicht leicht gemacht. Ich vermisse ihn schrecklich, das tun wir alle. Er hat uns so zum Lachen gebracht."

"Ich hoffe, er weiß irgendwie, dass er so sehr geliebt wurde"

Vor allem die Reaktionen der anderen Promis zu Perrys Tod haben Aniston sehr berührt: "Es ist wunderschön. Ich hoffe, er weiß irgendwie, dass er so sehr geliebt wurde, wie er es sich nie hätte vorstellen können."

Auch Witherspoon, die in zwei "Friends"-Folgen zu sehen war, hatte nur liebe Worte für Perry übrig und bewunderte den Zusammenhalt zwischen den Darstellern: "Ihr standet euch alle so nah. Es ist unglaublich, was aus diesen Freundschaften erwachsen ist und wie sehr ihr über so viele Jahre aufeinander achtgegeben habt."