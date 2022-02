Wie schnell die Zeit vergeht: Anfang Dezember hatte Jennifer Lawrence ("Die Tribute von Panem") erstmals ihren Babybauch in der Öffentlichkeit präsentiert. Nun soll das Baby bereits da sein. Dies berichtet zumindest das US-amerikanische Promiportal "TMZ" unter Berufung auf offizielle Dokumente. Eine Bestätigung vonseiten der Schauspielerin steht noch aus.

Dem Bericht zufolge habe Lawrence im L.A. County im US-Bundesstaat Kalifornien entbunden. Wie das Kind heißt, und ob es sich um ein Mädchen oder Jungen handelt, ist nicht bekannt. Vater des Kindes ist ihr Ehemann Cooke Maroney. Die Schauspielerin lernte den Galeristen durch Lawrence enge Freundin Laura Simpson kennen. Seit 2018 sind sie ein Paar. Im Oktober 2019 folgte die Hochzeit auf ihrem Anwesen Belcourt in Newport. Im September 2021 hatte es erste Medienberichte über die Schwangerschaft der Oscar-Preisträgerin gegeben. Diese wurden wenig später von einem Sprecher bestätigt. Für die 31-Jährige und ihren sechs Jahre älteren Mann ist es das erste gemeinsame Kind.

Zuletzt war Jennifer Lawrence an der Seite von Leonardo DiCaprio in dem Netflix-Film "Don't Look Up" zu sehen.