Anfang Oktober präsentierte Caren Miosga ihre letzte "Tagesthemen"-Sendung nach 16 Jahren. In ihre Fußstapfen treten wird Jessy Wellmer. Nun steht fest, wann die 43-Jährige die Nachrichtensendung zum ersten Mal moderieren wird.

Am 30. Oktober (22.15 Uhr) wird Jessy Wellmer zum ersten Mal die "Tagesthemen" moderieren. Das kündigte der NDR am Freitag in einer Pressemitteilung an. Schon seit längerem war bekannt, dass die 43-Jährige die Nachfolge von Caren Miosga antreten wird. Letztere gab ihren bisherigen Posten als Moderatorin der Sendung vor kurzem ab, um 2024 in die Talkshow-Fußstapfen von Anne Will zu treten.

Wellmer moderiert bislang die "Sportschau". Diese Aufgabe übernimmt künftig Lea Wagner. Die gebürtige Güstrowerin Wellmer setzte sich in der Vergangenheit intensiv mit der Entwicklung Ostdeutschlands und ihrer Mecklenburg-Vorpommerschen Heimat auseinander: Für "Hört uns zu! Wir Ostdeutsche und der Westen" (Ausstrahlung im September 2023) etwa begab sie sich auf eine persönliche Recherchereise.

Dieser Aspekt soll sie auch in ihrer neuen Position begleiten: "Jessy Wellmer ist eine hervorragende Journalistin, die als Moderatorin und Autorin ihr Können unter Beweis gestellt hat, ob in der 'Sportschau', im 'Mittagsmagazin', für ARD-Sondersendungen oder in ihren persönlichen Reportagen über die Blickwinkel der Menschen in den ostdeutschen Bundesländern", erklärt NDR-Intendant Joachim Knuth. Wellmer sei "eine Bereicherung" für die Sendung und werde dort "Akzente setzen".

Jessy Wellmer übernimmt "essenzielle journalistische Aufgabe"

Wellmer selbst freut sich auf ihre neue Aufgabe und das "starke Team" der "Tagesthemen". "Es ist eine herausfordernde Zeit für den Nachrichtenjournalismus", wird die Moderatorin in der Mitteilung des NDR zitiert. "Angesichts des Umbruchs, den die Welt erlebt, wollen die Menschen zuverlässige Informationen und Hintergründe. Den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Wandel abzubilden, Zusammenhänge zu erklären und Nachrichten kritisch zu hinterfragen, ist eine essenzielle journalistische Aufgabe", betont Wellmer.