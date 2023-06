Im Juli 2022 produzierten die BBC Studios Germany fünf Folgen der neuen Spielshow "Jetzt knallt's" für RTL. Ausgestrahlt wurde die von Laura Wontorra moderierte Sendung bislang aber nicht. Nun holt RTL das Programm überraschend doch ins Programm, eine bekannte Show muss dafür weichen.

Es ist die wohl überraschendste Programmänderung in den üblicherweise eher unspektakulären Sommermonaten im deutschen Fernsehen: Die verschollen geglaubte Spielshow "Jetzt knallt's" ist ein Jahr nach ihrer Produktion doch noch bei RTL zu sehen. Am Montag, 3. Juli, und Montag, 10. Juli, jeweils um 20.15 Uhr zeigt RTL die ersten zwei der insgesamt fünf Episoden. Die ursprünglich geplante Wiederholung der 2021 erstausgestrahlten Show "The Wheel - Das abgedrehte Promi-Quiz" entfällt. Lediglich die erste der drei Episoden von "The Wheel" ist am Montag, 26. Juni, um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen.

"Jetzt knallt's" wurde bereits im Juli 2021 von den BBC Studios Germany im Auftrag von RTL in Köln produziert. In der von Laura Wontorra moderierten Show stehen, laut Senderinfo, Bauchgefühl und Intuition im Vordergrund: Zwei prominente Rateteams, angeführt von Comedian Bastian Bielendorfer und Athlet Mathias Mester, bekommen eine Reihe verrückter Fragen gestellt, wie zum Beispiel "Wann springt der geröstete Toast aus dem Toaster?" oder "Wie viele Gummibänder passen um eine Melone, bevor sie platzt?"

Ziel der Rateteams ist es, den "Entscheidungs-Moment" der einzelnen Aufgaben möglichst genau vorherzusagen. Aufgelöst werden die Fragen im Anschluss durch ein entsprechendes Experiment, bei dem es laut RTL "krachen, explodieren und reißen" kann. Als "Versuchskaninchen" bei den Experimenten fungiert der durch VOX-Formate wie "Hot oder Schrott: Die Allestester" bekannte Detlef Steves.

Noch im April war die Ausstrahlung "bis auf Weiteres" nicht geplant

Die Ankündigung, dass "Jetzt knallt's" überhaupt bei RTL zu sehen ist, kommt überraschend: Noch im April hatte der Sender auf Anfrage des Medienmagazins "DWDL.de" erklärt, dass die Sendung weder im derzeitigen Programmvorlauf noch "bis auf Weiteres" eingeplant sei.

Ob auch die übrigen drei Folgen "Jetzt knallt's" bei RTL zu sehen sein werden, ist nicht bekannt. Für Montag, 17. Juli, um 20.15 Uhr steht bislang der Start der 13. Staffel "Undercover Boss" im RTL-Programm. Sie soll auch in den darauffolgenden Wochen fortgesetzt werden.

Eine Rückkehr von "The Wheel" ist indes mehr als ungewiss: Nach einem recht ansehnlichen Auftakt mit rund elf Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe verlor die von Chris Tall moderierte Quizshow bei der Erstausstrahlung am späten Freitagabend im Sommer 2021 rasch das Interesse des Publikums. Als die dritte Episode sogar nur noch knappe acht Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte, brach der Sender die Ausstrahlung der eigentlich sechsteilige Reihe vorzeitig ab. Im Juni 2023 versuchte man es erneut: diesmal freitags um 20.15 Uhr. Los ging es mit der Ausstrahlung der noch nicht gezeigten drei Folgen, die allerdings wieder nur Marktanteile zwischen 7,4 und 8,5 Prozent in der Zielgruppe erreichten.