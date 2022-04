Google Maps rüstet auf: Künftig zeigt der Navigationsdienst mehr Details über Straßen an - etwa Ampeln und Stoppschilder.

Google dreht bei seinem Kartendienst Maps an einigen Stellschrauben. Wie der Internetriese in einem Blogbeitrag erklärt, erwarten Nutzerinnen und Nutzer der Navigationsapp künftig neue Funktionen. Unter anderem erweitern Informationen über Ampeln und Stoppschilder, die live während der Navigation angezeigt werden, die Funktionalität des Dienstes. Als zusätzlichen Service will Google bei ausgewählten Straßen auch deren Form und Breite sowie die Lage von Mittelinseln anzeigen.

Zur Verfügung stehen werden die neuen Features laut Google bei Android und iOS genauso wie bei Android Auto und Carplay. Noch unklar bleibt indes, ob die Erweiterung der Maps-App auch in Deutschland verfügbar sein wird. Bislang sprach das Unternehmen lediglich davon, die Funktion werde in "ausgewählten Ländern" eingeführt.

Exklusive Funktionen für iOS-Nutzende

Das neue Funktionspaket umfasst auch Details zu den aktuellen Preisen von Mautstraßen. Für den Fall einer Fahrt, die mehrere Mautstraßen umfasst, werden die Gesamtkosten ermittelt. Zunächst sind Mautstraßen in den USA, Indien, Japan und Indonesien inkludiert, perspektivisch sollen aber auch Straßen in anderen Ländern dazukommen.

iOS-Nutzerinnen und -Nutzer erwarten noch einige exklusive Verbesserung. So ist es künftig etwa möglich, gespeicherte Routen als Widget auf den Startbildschirm zu platzieren. Außerdem können Apple Watches künftig unabhängig von iPhones navigieren.