Für Moderatorin Lola Weippert beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Wie sie ihren Fans auf Instagram mitteilte, startet ab sofort ihr Studium in "Psychotherapie nach Heilpraktikergesetz". - "Kann's kaum erwarten endlich loszulegen!", schrieb sie zu einem Beitrag.

Als Fernsehmoderatorin hat sich Lola Weippert in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Viele kennen die 27-Jährige aus Formaten wie "Temptation Island", "Skate Fever" oder "Temptation Island VIP". Doch auch auf Social Media ist Weippert aktiv. Hier gewährt sie nicht nur Einblicke aus ihrem offenbar sonnenverwöhnten Alltag, sondern positioniert sich auch immer wieder meinungsstark zu Themen wie Mobbing und Bodyshaming. Nun verkündete sie ihren über 600.000 Instagram-Followern eine besondere Nachricht: Lola Weippert hat ein Fernstudium aufgenommen.

Beim sozialen Netzwerk lud die 27-Jährige ein Video von sich hoch, in dem sie ihre Unterlagen zu ihrem Studium in "Psychotherapie nach Heilpraktikergesetz" zeigt. "Jetzt wird's ernst, es ist offiziell", schrieb sie unter den Beitrag, der die RTL-Moderatorin einmal mehr im knappen Bikini zeigt. Dazu der spaßige Kommentar: "Mein erster Tag als Studentin, und schon hab ich nichts mehr zum Anziehen."

Lola Weippert erfüllt sich einen lange gehegten Traum

Für die Moderatorin sei dieser Schritt schon seit Längerem ein großer Wunsch gewesen. "Kennt ihr diese Träume, von denen man immer redet, die man aber nie realisiert? Dabei sind Träume zum Realisieren da", heißt es weiter unter ihrem Video. "Ich habe viele Träume und mir davon schon einige ermöglichen können, doch der Traum des Psychotherapie-Studiums stand bislang noch in den Sternen. Bis heute! Denn jetzt beginne ich offiziell mit meinem Fernstudium und freue mich so sehr, mehr über das zu erfahren, was wir alle in uns tragen, ständig nutzen und kaum etwas darüber wissen: unsere Psyche." Den Text beendete Weippert mit den Worten: "Kann's kaum erwarten, endlich loszulegen!"

Bei der Fernschule SGD, bei der sich Lola Weippert augenscheinlich immatrikuliert hat, wird der Aufwand für den Studiengang "Heilpraktiker Psychotherapie im Fernstudium" mit ": 15 Monate bei ca. 6 bis 9 Stunden pro Woche" beschrieben. Er diene der "Vorbereitung auf die amtsärztliche Prüfung" und mache die Teilnehmenden mit "Formen von Störungen" vertraut, "wie beispielsweise Essstörungen und sexuelle Funktionsstörungen".

Zu den beruflichen Perspektiven ist auf der Website der Einrichtung zu erfahren: "Nach bestandener amtsärztlicher Prüfung können Sie sich als 'Heilpraktiker/in für Psychotherapie' selbstständig machen. In diesem Beruf können Sie seelische Störungen fachgerecht diagnostizieren, Patienten professionell beraten und Heilbehandlungen effektiv durchführen."