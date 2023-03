Einem jeden recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Stimmt schon, aber mit ihren Entscheidungen in der vorletzten Recall-Show machte sich die DSDS-Jury wenig Freunde. Am Einsatz der Kandidaten lag's nicht. Die probten sogar im Krankenhaus und trotzten selbst dem Magengrimm.

"Meine Hauptaufgabe: Durchhalten und bloß nicht kotzen." Kandidatin Marleen Schäfer (19) schleppte sich mit einem für das Urlaubsparadies Phuket wahrlich untypischen kalkweißen Gesicht zur Performance bei "Deutschland sucht den Superstar" (RTL): Sie hatte ausgerechnet vor der vorletzten Recall-Entscheidung Magenbeschwerden und sich viermal übergeben, worauf der Kreislauf schlapp machte. Aber Aufgeben ist keine Option. Aber Kämpfen wird auch nicht immer belohnt: Für Marleen kam, wie auch für Jill Lange (22) und Jaden Fischer (17) das Aus.

Darüber lief die Community bei den Sozialen Medien schier Amok. Nicht unbedingt wegen Jill, aber wegen Marleen und vor allem wegen Jaden. "Seine Performance wurde gelobt und dann wird er rausgeworfen? WTF?" Geht es nach der Entrüstung seiner Fans hat das 17-jährige Nesthäkchen aber auch jenseits von DSDS viel Potenzial. Oder eben genau deshalb: "Geh lieber zu The Voice, die schätzen gute Stimmen." Es war in der Tat nicht die erste unverständliche Jury-Entscheidung, aber eine der letzten. Nach dem Recall-Finale nächste Woche entscheiden in den Live-Shows nur noch die Zuschauer.

Alles für den Erfolg: Sogar im Krankenhaus wird geprobt

"Das Duett ist die Königsdisziplin", meinte Dieter Bohlen (69), der es nach vielen Jahren mit Thomas Anders wissen muss. Dass 15 für Duette eine ziemlich doofe Zahl ist? Geschenkt. Wer wird sich über jede Unstimmigkeit bei der "Mutter der deutschen Castingshows" noch aufregen? Da sang Lawa Baban (25) das Duett "Endless Love" (von Luther Vandross und Mariah Carey) eben alleine. Dafür intonierten Jaden Fischer (17) und Sem Eisinger (29) "You Raise Me Up", das 2004 von Josh Groban als Solostück zum Hit gesungen wurde, als Duett. Geht alles. Wenn man will.

Wollen taten auch Tatjana Ivanovic (19) und Kiyan Yousefbeik (25). Deren Ehrgeiz ging so weit, dass sie ihn begleitete, als er wegen eines geschwollenen Knöchels ins Krankenhaus zum Check musste. "Dann proben wir eben im Hospital." Ein Duo, ein Wort. Die Folge: Die beiden lieferten mit "The Joker And The Queen" (Ed Sheeran und Taylor Swift) das Highlight. Dieter Bohlen verließ sogar vor lauter Begeisterung spontan das Jurypult in den Straßen von Old Town Phuket und herzte Kiyan inniglich. "Das war ein magischer Moment", hauchte der Titan entrückt. "Ich bin stolz, dass du mein Goldjunge bist." Bohlen hatte Kiyan im Casting seine goldene CD zugeworfen. Hat sich gelohnt.

Auf eigenes Risiko: Sem Eisinger riskiert den Hals

Sem Eisinger (29) wiederum riskierte für die Chance, die Live-Shows zu erreichen, seinen Hals. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der soulige Hüne schleppt seit den Castings eine Kehlkopfentzündung mit sich rum. Ärzte warnten, das könne chronisch werden und rieten vom Recall-Einsatz ab. Auch Vocal-Coach Juliette Schoppmann wurde ganz bleich, aber Sem wollte nicht aufgeben. Für ihn und seine Stimmbänder geht der Rasierklingentanz weiter, er erreichte die nächste Runde.

Jill Lange nicht. Die Protagonistin von "Durchnudel-Gate", seither die erklärte Busenfreundin von der Bitch-Babe-Kollegin am Jurypult, Katja Krasavice (26), flog raus. Endlich und überfällig, schrieben viele Kommentatoren bei Instagram. Und trotzdem tragisch, mindestens aber schicksalsironisch. Denn Jill erwischte es ausgerechnet, nachdem sie im Duett mit der gesanglich souveränen Monica Gajek (21) eine ihre stärksten Leistungen bot, was ihr sogar der Pop-Titan bescheinigte. Die Community macht sich keine Sorgen um Jill. "Nächste Station 'Adam sucht Eva'", schrieb einer wenig mitfühlend.

Ein strippender Chippendale überzeugt die Jury , aber nicht die Fans

Die Jury hat's aber auch nicht leicht. Bei DSDS geht es ja nun schon im 20. Jahr nicht nur um die Stimme, sondern ums "Gesamtpaket". Also gesangliches Starpotenzial gepaart mit Optik und Außenwirkung und Außendarstellung. Und da will das diesmal irgendwie nicht so als Einheit in einer Person hinhauen. Lorent Berisha (19) hat zweifelsfrei eine begnadete Stimme, auch Felix Gleixner (27) und David Leischik (27) sind stimmlich eine "absolute Bank", wie auch Dieter Bohlen meinte. Aber die haben, nicht falsch verstehen, halt nicht den optischen Schmelz eines Alexander Klaws 2003 oder den Lausbubencharme des jungen Pietro Lombardi (heute 30), als der 2011 die Staffel gewann.

Optisch könnte bei den Jungs (neben Kiyan) vor allem Peris Grigoriadis (24) Starpotenzial haben. Dem fehlt's aber hörbar an Stimmkraft. Durchsetzungsvermögen hat er allerdings. Nachdem ihm quasi alle Kandidaten in der letzten Show gerne "als einem der Schwächsten" das Heimflugticket spendiert hätten, bot er eine couragierte Leistung. Vor allem als strippender Chippendale bei der Poolparty, dann aber auch vor der Jury. "Die Hook hast du besser gesungen als Rose", war Dieter überrascht, wenngleich Peris "hintenraus auch verschissen" hatte, wie der Titan fortfuhr. Trotzdem reichte es für Peris, zum Entsetzen der Insta-Fans, für die nächste Runde.

Nächste Woche gilt's: Wer zieht in die Live-Shows?

Das gilt auch für seine Duett-Partnerin Rose Ndumba. Obwohl die Entwicklung der einst als Goldkehlchen gelobten 24-Jährigen seit Wochen beständig abwärts geht. Ihr Ego nicht. Schuld an ihrem Versagen war, ihrer Meinung nach, eindeutig der "Egoshooter" Peris. Der Partner, den sie sich selbst ausgesucht hatte!

Immerhin, bei den Mädels liegt der Volltreffer aus Gesangspower und Star-Optik näher im Bereich des Möglichen. Lawa Baban, die Single-Duettantin, erscheint und singt apart. Die Schweizerin Tatjana Ivanovic (19) trällert vielleicht sogar noch einen Tick besser. Und Monica Gajek hat ebenfalls "The Looks and the Voice". Allerdings ist sie so arg und total verliebt, dass eine zeitraubende Karriere vielleicht an Herzensdingen scheitert.

Aileen Sager (23) könnte in einer "Barbie"-Verfilmung die Hauptrolle spielen. Sie kann besser singen, als sie diesmal zeigte. Wenn es nach den Insta-Usern geht, dürfte es trotzdem für sie und auch ihre ebenso Schlager liebende Duett-Partnerin Natalie Nock (29) in der nächsten Woche eng werden. Dann werden aus dem "singenden Dutzend" die beiden letzten Talente ausgesiebt, bevor es in die Live-Shows geht. Auf Gedeih und Verderb. Egal mit wem.