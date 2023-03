Die Ochsenknechts gehen nach der rauschenden Hochzeit von Cheyenne und Nino wieder getrennte Wege. Trotzdem warten auch in Folge 7 von "Diese Ochsenknechts" auf Sky einige Turbulenzen. Innerhalb der Familie kriselt es, und bei Jimi Blue kommt es zu einem blutigen Zwischenfall ...

"Wir wollen unseren ersten eigenen Wein zusammen kreieren", schlendern Jimi Blue und seine Verlobte Laura-Marie Geissler in Zellertal durch einen Weinberg - mit einer großen Idee im Kopf. "Laura und ich wollen einen eigenen Love Juice auf den Markt bringen", kündigt Jimi in der neuen Folge von "Die Ochenknechts" an. "Das Problem ist, dass ich so null Weinerfahrung habe. Gar nicht. Ich trinke ja nie", räumt die Sportlerin ein. Ursprünglich wollte Jimi eigentlich mit Wilson Gonzalez ins Weingeschäft einsteigen, aber: "Ich habe mich da ein bisschen mehr dahintergeklemmt und ich hätte mir gewünscht, dass er sich mehr dahinterklemmt."

Wilson wird von Jimis Alleingang kalt erwischt - und fühlt sich übergangen: "Ich fand es schon ein bisschen blöd, weil ich dachte, wir haben was, was wir zusammen machen können, und man sieht sich auch öfter." Gemeinsame Zeit scheint Jimi nicht so wichtig zu sein: "Ich kann mich jetzt auch nicht immer um alle in der Familie kümmern." Sein und Lauras edler Tropfen soll "Game Changer" heißen: "Bei uns ist es einfach gerade so, dass wir beide in so einer Bubble sind und zu zweit irgendwie gegen alle Vollgas geben mit unserem Projekt."

Jimi Blue schockt seine Verlobte

Allerdings sind die Weingeschmäcker unterschiedlich. "Wenn's ums letzte Wort geht, würde ich schon behaupten, dass ich das hätte", hat Laura die Hosen an. Dass sich die beiden auf einen Wein einigen können, wird mit Sekt gefeiert. Beim Aufsäbeln der Flasche passiert dann das Unglück: Jimi schneidet sich in die Hand, das Blut läuft in Strömen. Laura ruft in Panik: "Krankenwagen! Hat jemand einen Krankenwagen? Ruft den Krankenwagen!" Dann fängt Jimi an zu lachen und zeigt ihr eine Farbkapsel. Findet Laura gar nicht witzig: "F*** dich! Willst du mich verarschen?"

Wenigstens Jimi kann über seinen Scherz lachen: "Pranken kann ich auf jeden Fall." Lauras anhaltender Schockzustand macht ihm dann doch Sorgen: "Vielleicht habe ich es diesmal wirklich übertrieben." Laura ist stinksauer: "Ich habe gedacht, du stirbst!" Einige Minuten später hat sie sich wieder gefangen: "Ich bin einfach froh, dass du lebst."

Wilson Gonzalez dreht derweil auf Malta nach mehrwöchiger Pause "Das Boot" weiter. Der Unterdeck-Dreh in Prag war sehr aufregend: "Da habe ich eine auf den Kopp bekommen, wurde erschlagen und dann habe ich mir noch im Hotelzimmer meinen kleinen Zeh gebrochen. Da bin ich am Bett hängen geblieben." Am Set will er trotzdem nicht durch schlechte Leistung auffallen: "Wenn es wirklich an der Performance lag, spricht sich das auf jeden Fall rum. Dann trifft es natürlich auch die zukünftigen Jobs."

Natascha findet Cheyenne respektlos: "Null Benehmen!"

Natascha stellt in Tansania beim Blick aufs Handy fest, dass sich Cheyenne aus der Familien-Chatgruppe verabschiedet hat. Der Grund: "Letztendlich ist es so, dass ihr Vater in einer Sendung war und hat sich wieder nicht so nett über mich und über unsere Familie geäußert. Das ging auch um unsere Serie und so. Wir wissen alle, er hat sie geguckt." Sie erklärt weiter: "Jetzt habe ich da reingeschrieben, dass ich das respektlos finde, dass er sich so äußert, weil wir haben ihm nichts getan. Und das fand Cheyenne nicht so witzig." Natascha nervt Cheyennes kindisches Verhalten: "Finde ich absolut respektlos, hat keinen Anstand, null Benehmen und sowas kann ich überhaupt nicht ab."

Auch Jimis Verlobung bereitet ihr Kopfzerbrechen: "Muss man sich für die beiden freuen, auch wenn ich es persönlich für zu früh empfinde, nach all dem, was gerade war." Die ständige Kritik nervt wiederum Jimi: "Nino und Cheyenne sind auch schnell zusammengezogen. Hat da irgendjemand was gesagt? Nee. Sie ist sehr jung Mutter geworden. Hat da irgendjemand was gesagt? Nee." Dabei sei er glücklicher als je zuvor mit seiner neuen Liebe. Wenn ihm da jemand dazwischenreden will, sagt er einfach: "Halt die Klappe, du hast keine Ahnung und geht dich auch nichts an."