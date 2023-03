Am Freitag, 10. März, feierte ein Weltstar Geburtstag: der schnauzbartige Videospiel-Klemptner Mario. Und andere Weltstars sangen ihm ein Geburtstagsständchen: das Super Mario-Titellied. Unter anderem stimmten Chris Pratt, Jack Black und Seth Rogen ein.

Der 10. März gilt - aufgrund seiner amerikanischen Schreibweise - MAR10 - als offizieller Super-Mario-Tag. Und zur Feier des Tages sang ein Star-Aufgebot der Videospiel-Ikone ein ganz besonderes Ständchen: Die namhaften US-Schauspieler Chris Pratt, Jack Black, Seth Rogen, Anya Taylor-Joy, Fred Armisen, Keegan-Michael Key und Charlie Day trällerten in Jimmy Fallons "The Tonight Show" das "Super Mario Bros."-Titellied. Nicht ohne Grund: Diese Stars bilden den Cast des "Super Mario Bros. Films", der am 5. April in die Kinos kommt. Natürlich durften auch Host Jimmy Fallon selbst sowie die Hausband der Late Night, The Roots, im Song nicht fehlen.

Das unverwechselbare Titellied besitzt keinen Text, dementsprechend geben Fallon und seine Gäste auch mehr Pieps-Geräusche von sich, als dass sie wirklich singen würden. Im zugehörigen Video gibt es zahlreiche Anleihen aus der beliebten Mario-Welt.

Mario kommt Anfang April in die Kinos

Das Original des Songs erschien 1985 in Japan und ein Jahr später in Europa. Der Erfolg des schnauzbärtigen Springinsfelds führte bekanntermaßen zu unzähligen Ablegern des Jump'n'Runs, Lizenz-Kooperationen unter anderem mit Lego und Verfilmungen. Die neueste Hommage an den Kult-Klempner steht mit "Der Super Mario Bos. Film" unmittelbar bevor. Chris Pratt ist in der Hauptrolle als Mario zu sehen. Anya Taylor-Joy spielt Prinzessin Peach, Charlie Day Luigi und Jack Black verkörpert den Bösewicht Bowser.

Copyright: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon