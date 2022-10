Als Gründungsmitglied der Komikertruppe Monty Python ("Das Leben des Brian") genießt John Cleese eigentlich Legendenstatus. Ein Star, auf den sich alle einigen können, ist der 82-Jährige in seinem Heimatland aber nicht mehr. Der Brite hat sich seit Jahren in den auch auf der Insel tobenden Kulturkampf rund um Begriffe wie "Wokeness" und "Cancel Culture" eingeschaltet. Mit seinem alten Arbeitgeber, der BBC, hat sich der Komiker schlagzeilenträchtig überworfen - gut zu beobachten bei einem unlängst abgebrochenen TV-Interview, bei dem Cleese der Tonfall der BBC-Moderatorin nicht gefiel.

Nun hat sich John Cleese doch wieder von der BBC interviewen lassen. In einem Hörfunk-Gespräch kündigte er an, bald eine neue Sendung fürs Fernsehen zu produzieren - allerdings nicht fürs Öffentlich-Rechtliche, sondern für GB News. Der noch junge Kanal gilt als meinungsstarker, polarisierender Nachrichtensender nach dem Vorbild von Fox News in den USA.

Eigentlich habe er längst das Interesse am englischen Fernsehen verloren, erklärte Cleese im Interview. Dann jedoch sei er zu einem Dinner eingeladen worden. "Man kam auf mich zu, und ich wusste nicht, wer die Leute sind", berichtete Cleese vom Angebot der Senderverantwortlichen. Sie hätten ihm den Kanal vorgestellt als ein Programm, das viele als politisch rechts bewerten würden - tatsächlich stehe man für die "freie Rede".

Cleese sagte, die Sendergesandten seien ihm sehr sympathisch gewesen. Die neue Show wird er gemeinsam mit dem Autor und Satiriker Andrew Doyle bestreiten, einem Brexit-Befürworter, der sich aktuell schon in einem GB-News-Format ("Free Speech Nation") vehement gegen "Political Correctness" und die sogenannte Identitätspolitik positioniert.

I was explaining why I would never have got the same opportunity at the BBC



It seemed relevant to the question of why I was doing it on GB News https://t.co/Gs7nJCb332