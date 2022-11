Nach dem Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard bekommt Johnny Depp nun einen Auftritt in Rihannas Fashionshow - als erster männlicher Star überhaupt. Die Sängerin präsentiert zum vierten Mal ihre Unterwäsche-Linie, die Show ist auf Amazon Prime zu sehen.

Mit dem Song "Lift Me Up" feierte Rihanna vor kurzem ihr Musik-Comeback nach sechs Jahren Auszeit. Untätig war die Sängerin in dieser Zeit allerdings nicht, unter anderem trieb die 34-Jährige ihre Unterwäsche-Modemarke Savage X Fenty weiter voran, die zugehörige Modenschau ist jährlich seit 2019 bei Amazon Prime Video zu sehen.

Ab 9. November ist die vierte Ausgabe, "Volume 4", des Fashionshow-Specials beim Streaminganbieter abrufbar. Erstmals wird ein männlicher Prominenter eine Hauptrolle spielen - einer, der zuletzt häufig in die Schlagzeilen geriet: Schauspieler Johnny Depp soll nach Informationen des "Hollywood Reporter" einen Auftritt in Rihannas Show haben.

Vorwurf der Rehabilitierung

Die Nachricht folgt auf Depps Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard, der weltweit mediale Beachtung erfuhr. Heard erklärte in einem Meinungsartikel der "Washington Post", Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein. Ein Geschworenengericht in Virginia befand die Schauspielerin jedoch schuldig, ihrerseits Johnny Depp verleumdet zu haben. Brisanz erhält Depps Auftritt in Rihannas Modenschau auch dadurch, dass der verantwortliche Popstar 2009 selbst häuslicher Gewalt zum Opfer fiel. Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit Rihannas damaligem Freund Chris Brown bekannte dieser sich vor Gericht schuldig.

Johnny Depp ließ sich nach dem sechswöchigen Prozess bei den MTV Video Music Awards sehen und war bei mehreren Konzerten des Musikers Jeff Beck. Zudem wurde er als Regisseur für einen unter anderem von Al Pacino produzierten Film über den italienischen Künstler Amedeo Modigliani sowie als Hauptdarsteller im Film "Jeanne du Barry" über König Ludwig XV. und seine Konkubine angekündigt. Auf Twitter wurde die Entscheidung von Fans teils deutlich kritisiert, der Vorwurf einer Rehabilitierung stand im Raum.

Neben Depp werden bei Rihannas Modenschau unter anderem Cara Delevigne, Irina Shayk, Sheryl Lee Ralph und Rihanna selbst auftreten. In der Vergangenheit gaben sich unter anderem Cindy Crawford und Erykah Badu die Ehre. Die musikalische Begleitung kommt dieses Jahr von Burna Boy, Maxwell, Don Toliver und Anitta.