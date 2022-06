Die wohl größte Promi-Schlammschlacht, die ein amerikanisches Gericht in jüngster Vergangenheit zu verhandeln hatte, ist zu Ende: Im Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard hat die Jury ihr Urteil gefällt. Heard muss Depp rund 10 Millionen US-Dollar zahlen. Im Gegenzug wurde ihr Schadensersatz in Höhe von zwei Millionen Dollar zugestanden. Depp darf sich als Prozessgewinner fühlen. Neben den Statements von Heard und Depp gibt es nun auch erste Promi-Reaktionen im Netz.

Der US-amerikanische Singer-Songwriter Ryan Adams, der sich selbst mit MeToo-Vorwürfen auseinanderseitzen musste, war einer der Ersten, die auf das Statement Depps auf Instagram reagierte: Er kommentierte mit einem Herz-, einem Applaus- und einem Flammen-Emoji. Supermodel Naomi Campbell kommentierte vier rote Herzen.

Die US-Schauspielerin Ashley Benson ("Pretty Little Liars") verlieh ihrer Freude über das Urteil gleich zweimal Ausdruck: Unter Depps Statement kommentierte sie zwei Applaus- und drei Herz-Emojis. Außerdem postete sie ein Foto Depps auf ihrem eigenen Instagram-Kanal: "YESSSSS", schrieb sie dazu, gefolgt von sechs schwarzen Herz-Emojis. Unter ihrem Post kommentierten weitere Promis wie die Schauspielerin Wallis Day ("Krypton") ebenfalls mit Emojis.

Die Moderatorin und Musiker-Gattin Sharon Osbourne zeigte sich in der Talkshow von Piers Morgan überrascht über das Urteil: "Wow, das war nicht das, was ich erwartet hatte. Ich meine, ich wollte, dass Johnny gewinnt, aber ich habe nicht erwartet, dass er es tut."

Auch bei Twitter zeigten sich erste Reaktionen. Die Schauspielerin Laurie Holden twitterte: "Heute wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Das Urteil der Geschworenen ist eine Botschaft an die Welt, dass Missbrauch kein Geschlecht kennt und dass Fakten tatsächlich zählen."

Today justice was served. The verdict of the jury sent a message to the world that abuse has no gender and that facts actually do matter. #TruthWins

Der Sohn des ehemaligen US-Präsidenten, Donald Trump Junior twitterte ebenfalls: "Glaubt allen Frauen... außer Amber Heard. 15 Millionen für Depp, vielleicht ein Fall, der die fanatisch feministische Vorstellung beenden könnte, dass jeder Mann schuldig ist, bevor seine Unschuld bewiesen ist. Sie ist einfach so schrecklich!"

Believe all women... except Amber Heard.



$15,000,000 in compensatory and punitive damages to Depp, and perhaps a case that could end the effective rabid femminist notion that all men are guilty before being proven innocent that we've seen as of late.



She's just that terrible!