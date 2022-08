Mit Vogelnest-Frisur, Baggy Pants und Nasenring tritt der Moderator bei den "Blind Auditions" von "The Voice of Germany" auf - nur, um endlich auch mal ein krasses Opening für seine eigene Show zu produzieren. Ray Garvey, Peter Maffay und Co. zeigen sich belustigt von der Überraschungsaktion.

Joko Winterscheidt hat die Faxen dicke. Bislang hat der Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?" auf ein spektakuläres Opening verzichten müssen - ganz im Gegensatz zu seinen prominenten Gästen, die ihm bisher schon seine Show abluchsen konnten. Erst vergangene Woche legte Musiker Olli Schulz mit gefühliger Lagerfeuer-Stimmung, Gesang und Crowdsurfing im Pfadfinder-Outfit die Latte für gelungene Auftakte extrem hoch. In vorherigen Staffeln machten Anke Engelke, Bastian Pastewka und Mark Forster mit ihren Auftritten von sich reden.

Joko durfte hingegen bisher nur wenig glamourös die hohe Showtreppe herunterlaufen. "Es reicht mir!", verkündet der 40-Jährige zu Beginn der neuen Folge daher angriffslustig. Damit auch er endlich ein Opening bekommt, das in Erinnerung bleiben wird, hat er sich ins TV-Studio nebenan geschlichen - dorthin, wo "The Voice of Germany" aufgezeichnet wird. "Ich will einmal den fettesten Auftritt, den diese Show je gesehen hat. Niemand weiß, dass ich hier bin, aber ich werde hier die Bühne kapern", macht Joko eine Kampfansage.

WSMDS: Joko Winterscheidt als Keith-Flint-Kopie

Mit Star Spangled-Banner-Sweatshirt, Baggy Pants, Tennissocken, gegelter Vogelnest-Frisur und Nasenring gibt sich der Moderator als Lookalike von "The Prodigy"-Sänger Keith Flint die Ehre (Flint starb 2019). Die Promi-Jury aus Rea Garvey, Stefanie Kloß, Mark Forster und Peter Maffay johlt bei den ersten Takten von "Firestarter" noch mit. Als die krächzende Stimme von Joko zu hören ist, stutzen sie jedoch. Rea Garvey drückt als Erster den Buzzer und will sehen, mit wem er es zu tun hat. "Das ist next Level Shit", grinst Garvey als er den Moderator erkennt: "Fuck it, Joko! Du bist ein Rockstar!" Während Stefanie Kloß sich vor Lachen kaum noch halten kann, beteuert Joko: "Ich habe es gefühlt!" Lange kann er sich bei seinen Kollegen von "The Voice" aber nicht aufhalten: "Ich muss jetzt rüber, ich habe eine Sendung!"

Dort angekommen, begrüßt ihn Olli Schulz mit den Worten: "Du siehst aus wie einer, der beim Breakdance schon immer aufs Maul bekommen hat." Dann piesackt er Joko weiter: "Florian Silbereisen - was haben die Drogen aus ihm gemacht?" Fahri Yardım hat eine andere Assoziation: "Du siehst aus wie so ein Perlhuhn!", findet der Schauspieler. Yardim selbst gelobt für diese Sendung Besserung: "Ich bin heute richtig lieb und habe das ganze Pipi-Kostüm abgelegt, heute seht ihr meinen sensiblen, weiblichen Teil", verspricht er. Der "Jerks"-Darsteller ist für seine wortgewaltigen, oft schlüpfrigen Ausraster bei WSMDS berüchtigt.

Winterscheidt traut dem Frieden jedoch nicht und präsentiert eine neue Regel, nach der bei zu viel "Schweinkram" Punktverlust droht, angekündigt durch einen Buzzer, bei dem ein strenges "Na na na!" erklingt. Obwohl sich Fahri sichtlich um einen seriösen Ton bemüht, bricht es immer wieder aus ihm heraus - etwa, als nach einem Toilettensitz gefragt wird: "Ich habe so einen absenkbaren mit Arschdusche, ich lasse mich da schön massieren!", grinst er. Olli Schulz: "Fahri, du bist ein perverser Teilchenbeschleuniger!"

Fahri Yardım plötzlich ganz sanft

Wildcard-Kandidat ist dieses Mal Robin, 30 Jahre, aus Berlin. Doch der Hobby-Fermentierer muss schon nach der ersten Runde nach Hause gehen, da vor allem Nilam Farooq und Fahri Yardım mehr punkten. Nach Runde zwei muss sich auch Olli Schulz verabschieden und spart nicht mit Selbstkritik: "Boa, wie kann man nur so dumm sein?", hadert er mit seinem Abschneiden.

Fahri hat mehr Erfolg mit seiner neuen Taktik: Publikumsbeweihräucherung. "Ich war becirct von dieser Herzlichkeit", flötet er, noch nie habe er "ein so schönes Publikum" gesehen. Beim Prompterspiel in Runde drei helfen die ihm vorgesagten Lösungen jedoch nicht mehr, Nilam weiß deutlich mehr. Fahri zu Joko: "Du hast mich heute gebrochen mit dieser Kein-Ficki-Regel! Alter, ich fasse dir gleich an deinen dünnen Sack!" Das Staffelfinale in der nächsten Woche wird der Schauspieler also nicht moderieren - sehr zu seinem Leid: "Die Show wäre so dreckig geworden!"

Nilam Farooq erneut im Finale

Bereits zum zweiten Mal hat Schauspiel-Kollegin Nilam die Chance, Joko die Show zu stehlen. Dieses Mal pokert die 32-Jährige besser: "Ich habe die Regeln jetzt wirklich verstanden", lacht sie. Beim Stand von 4:4 setzt sie ihre Münze und zwingt Joko zu der Antwort auf die Frage, welchem Schauspieler als einzigem posthum ein Oscar verliehen wurde?

Sie rät die korrekte Antwort: Heath Ledger. Und Joko? Der behautet zwar von sich "der größte Heath Ledger-Fan" zu sein, hat aber einen anderen Namen notiert: Marlon Brando. Die letzte Show dieser Staffel wird also von Nilam Farooq moderiert - auf das Opening darf man gespannt sein.