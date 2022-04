Jazzer Jon Batiste durfte sich bei der Grammy-Verleihung am Sonntagabend über gleich fünf Preise freuen, der beste Song des Jahres stammt von Silk Sonic. Doch auch der Krieg wurde bei der Gala thematisiert: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj meldete sich via Video-Botschaft.

Der begehrteste Musikpreis der Welt wurde dieses Jahr in der Stadt der Sünde verliehen: In Las Vegas kamen am Sonntagabend internationale Musik-Größen zusammen, um die bedeutendsten Künstler und Künstlerinnen, Songs und Alben von Oktober 2020 bis September 2021 zu feiern. Über einen Grammy durften sich unter anderem Bruno Mars und Anderson Paak freuen. Ihr gemeinsames Retro-Soul-Projekt Silk Sonic wurde für die Single "Leave The Door Open" mit den Preisen für den besten Song sowie die beste Aufnahme des Jahres ausgezeichnet.

Das beste Album des Jahres kommt nach Ansicht der Jury von Jazz- und R&B-Musiker Jon Batiste und trägt den Titel "We are". Batistes fünftes Studioalbum war sein erstes Fusion-Werk und vereint Jazz mit vielen weiteren Black-Music-Genres. Der 35-Jährige war der große Gewinner der Preisverleihung. Insgesamt durfte Batiste gleich fünf Trophäen - unter anderem auch für das beste Musikvideo - mit nach Hause nehmen, nominiert war er gar in elf Kategorien.

Den Grammy als beste Newcomerin durfte Olivia Rodrigo entgegennehmen. Die US-Popsängerin hatte ihre Karriere als Schauspielerin im Disney Channel begonnen, vergangenes Jahr erschien mit "Driver's License" ihre Debüt-Single. Am Sonntagabend durfte Rodrigo sich über gleich drei Auszeichnungen freuen. Genauso viele Preise erhielt auch die US-Rockband Foo Fighters, etwa für das beste Rockalbum sowie den besten Rocksong.

Selenskyi "Füllt die Stille mit eurer Musik"

Und dann gab es noch eine überraschende Wortmeldung: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warb in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft um Unterstützung für das vom Krieg erschütterte Land. Es gebe nichts Gegenteiliges zu Musik als die "Stille von zerstörten Städten und getöteten Menschen", sagte Selenskyj. Russland bringe "mit seinen Bomben eine schreckliche Stille" in die Ukraine. Die Forderung des ukrainischen Präsidenten: "Füllt die Stille mit eurer Musik." Er träume davon, dass die Menschen in den umkämpften ukrainischen Städten wieder frei leben können.

Auch ein musikalischer Beitrag im Anschluss war den Menschen in der Ukraine gewidmet: US-Sänger John Legend performte gemeinsam mit ukrainischen Musikerinnen einen ihnen gewidmeten Song.

Die 64. Ausgabe der Gala hätte planmäßig bereits am 31. Januar in Los Angeles stattfinden sollen. Da sich die Omikron-Variante damals besonders stark ausbreitete, wurde die Preisverleihung verschoben - und fand erstmals in Las Vegas statt.