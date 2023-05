Vor wenigen Wochen sorgten "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi mit ihrer Verlobung für weltweite Schlagzeilen. Nun meldete sich auch sein Vater, Rockstar Jon Bon Jovi, zu Wort.

Sie haben seine volle Unterstützung: Mit Pärchenbildern auf Instagram gaben Jake Bongiovi (20) und "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (19) vor wenigen Wochen ihre Verlobung bekannt. Neben zahlreichen Glückwünschen hagelte es auch an Kritik in der Kommentarspalte. Viele halten das Paar noch für zu jung, um den Bund der Ehe einzugehen. Einer, der jetzt öffentlich dem Paar Rückendeckung gab, ist Browns Schwiegervater in spe Jon Bon Jovi.

Bei einem Interview mit Andy Cohen in dessen SiriusXM-Show "Radio Andy" sprach der Musiker nun über die Verlobung seines Sohnes. Als der Bon-Jovi-Frontmann anmerkte, dass Jake "das jüngste" seiner Kinder ist, das sich verlobt hat, fragte Cohen, ob er sich Sorgen macht, dass sein Kind zu jung für die Ehe ist - obwohl der Musiker selbst die Liebe in jungen Jahren fand und seine Highschool-Liebe Dorothea heiratete. "Ich weiß nicht, ob das Alter eine Rolle spielt, wenn man den richtigen Partner findet und man zusammenwächst", erklärte er.

Jon Bon Jovi: "Mein Rat ist wirklich, dass es klug ist, zusammenzuwachsen"

"Mein Rat ist wirklich, dass es klug ist, zusammenzuwachsen", fügte der 61-Jährige hinzu, "ich denke, dass alle meine Kinder die Menschen gefunden haben, mit denen sie glauben, dass sie zusammenwachsen können, und wir mögen sie alle." Zudem hatte er nur liebevolle Worte für seine Schwiegertochter übrig: "Millie ist wunderbar. Ihre ganze Familie ist großartig. Jake ist sehr, sehr glücklich."