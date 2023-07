Vor dem Hintergrund des Doppelstreiks der Hollywood-Gewerkschaften für Autoren und Schauspieler macht Joseph Gordon-Levitt einen innovativen Vorschlag: Der Schauspieler fordert, diejenigen, die Künstliche Intelligenzen trainieren, künftig zu bezahlen.

Es ist einer der zentralen Aspekte, die viele Autorinnen und Schauspieler dieser Tage in Hollywood auf die Straßen treibt: Neben der Forderung nach besserer Bezahlung wollen die Gewerkschaften WGA und SAG-AFTRA auch ihre Sorge vor den möglichen negativen Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die künstlerische Branche zum Ausdruck bringen. In dieselbe Kerbe schlägt nun Joseph Gordon-Levitt ("500 Days of Summer", "The Dark Knight Rises").

In einem Meinungsbeitrag in der "Washington Post" unterbreitet der US-Schauspieler einen besonderen Vorschlag: "Wenn künstliche Intelligenz Ihre Arbeit nutzt, sollte sie Sie bezahlen", schreibt er. Abgaben für KI-Trainingsdaten sollten obligatorisch gemacht sowie das Recht am geistigen Eigentum geändert werden, fordert er.

Der 42-Jährige fährt fort: "Die scheinbar wundersamen Ergebnisse der generativen KI sollten nicht die Kassen von Tech-Giganten oder anderen Giganten füllen, ohne die Menschen zu bezahlen, deren Daten diese Ergebnisse möglich gemacht haben." Dies gelte jedoch nicht nur für die Kreativbranche, sondern für jeden Wirtschaftszweig, der mit Computern arbeite, also auch Ärzte oder Ingenieurinnen: "Noch kann die KI unsere Arbeit nicht übernehmen, aber sie könnte es bald tun. Und die Menschen, deren Arbeitsplätze durch KI bedroht sind, werden dieselben sein, die die Daten für das Training der KI produziert haben."

"KI wird die Dinge schneller und härter verändern"

Die Umsetzung seines Vorschlags sei natürlich eine technologische Herausforderung, gesteht Gordon-Levitt: "Ein KI-System müsste jeden Teil seiner Trainingsdaten verfolgen und dann in der Lage sein, festzustellen, welche dieser Teile eine bestimmte Ausgabe in welchem Ausmaß beeinflusst haben. Darüber hinaus müsste jeder dieser Datenbestandteile einem verifizierten Menschen oder einer Reihe von Menschen zugeordnet werden, und es müsste einen Zahlungskanal für diese Menschen geben." Abgaben sollte es, seinem Vorschlag nach, für jeden Film geben, der basierend auf zuvor gedrehten Filmen künstlich erzeugt wird.

Er fährt fort: "Tech-Giganten, die Unterhaltungsindustrie und alle anderen profitgierigen Konzerne werden bald behaupten, dass KI Arbeit auf menschlichem Niveau zu einem erstaunlich geringen Bruchteil der Kosten erledigen kann." Tatsächlich aber könne KI nur durch die Trainingsdaten aus zuvor geleisteter menschlicher Arbeit funktionieren. "KI wird die Dinge schneller und härter verändern, als unsere Intuition es vorhersagen kann", prognostiziert Joseph Gordon-Levitt: "Ich glaube, dass wir immer noch eine echte Chance auf eine Welt haben, in der unsere Karrieren sowohl produktiver als auch sinnvoller sind und in der unsere Entlohnung sowohl ehrenvoller als auch gerechter ist als in jeder anderen, die wir bisher kannten. Aber diese Art von Zukunft kommt nicht von selbst. Wie immer sind wir es, die die Arbeit machen."