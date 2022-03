Die Angriffe auf Kiew durch die russische Armee gehen unverändert weiter. Im ARD-"Morgenmagazin" schilderte der Schweizer Journalist Kurt Pelda seine Eindrücke aus der ukrainischen Hauptstadt und gibt sich dabei skeptisch, was die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine angeht.

Auf den Tag vor drei Wochen startete Wladimir Putin seinen Krieg auf die Ukraine, und noch immer gehen die Angriffe unverändert weiter. Ziel der russischen Truppen sind vor allem die Städte, besonders die Hauptstadt Kiew soll erobert werden. Im "Morgenmagazin" der ARD schildert der Schweizer Journalist Kurt Pelda, der sich noch immer in Kiew aufhält, im Gespräch mit Moderatorin Julia Schöning, wie aktuell das Leben vor Ort aussieht.

"Heute bin ich am frühen Morgen durch eine Explosion geweckt worden. Ich vermute, dass das von der Luftabwehr war, die haben Raketen in den Himmel raufgeschossen." Die ukrainische Armee und Luftwaffe behaupte, man habe zwei russische Kampfflugzeuge in der Nähe der Stadt abgeschossen, das könne er selbst aber nicht verifizieren.

So entwickelte sich der Ukraine-Konflikt seit 2013:

Dezember 2013:



Hunderttausende Ukrainer protestieren in der Hauptstadt Kiew gegen den prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, weil seine Regierung das Partnerschaftsabkommen mit der EU kippte. Der Unabhängigkeitsplatz (Maidan) wird zum Symbol. Februar 2014:



Janukowitsch flieht nach Russland. Moskau besetzt militärisch die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim. März 2014:



Russland hält ein international nicht anerkanntes Referendum auf der Krim ab und gliedert sie als Landesteil ein. USA und EU verhängen Sanktionen gegen Moskau. April 2014:



In der ostukrainischen Region Donbass rufen die von Moskau unterstützten Separatisten die "Volksrepublik Donezk" aus, Luhansk folgt. Das westliche Verteidigungsbündnis Nato setzt seine militärische Zusammenarbeit mit Russland wegen der Krim-Krise aus. Juni 2014:



In der Ostukraine schießen Rebellen ein Militärflugzeug beim nächtlichen Landemanöver auf den Flughafen von Luhansk ab. Alle 49 Soldaten an Bord kommen ums Leben. Juli 2014:



Über den Separatistengebieten wird ein Passagierflieger der Linie Malaysia-Airlines mutmaßlich mit einer russischen Rakete abgeschossen. Alle 298 Menschen an Bord sterben. Der Westen verschärft seine Sanktionen gegen Russland. Oktober 2014:



Das ukrainische Parlament erteilt den Regionen Donezk und Luhansk als Teil des Friedensplans für die Ostukraine einen Sonderstatus. Gestärkt werden sollen ihre Selbstverwaltungsrechte. November 2014:



Die ostukrainischen Separatisten lassen erstmals eigene Parlamente wählen. Kiew verurteilt das als verfassungswidrig. Dezember 2014:



Die Nato will dauerhaft Soldaten im Osten der Allianz bereithalten. Zudem wird eine schnelle Eingreiftruppe aufgestellt mit heute bis zu 40.000 Soldatinnen und Soldaten. Februar 2015:



Das Minsker Abkommen sieht eine Autonomie für die Separatistengebiete vor sowie die Kontrolle der Ukraine über ihre Grenze mit Russland. September 2015:



Der Sicherheitsrat der Ukraine erklärt den Nachbarn Russland in einer Militärdoktrin offiziell zum Gegner. Juli 2017:



Die prorussischen Separatisten in Luhansk und Donezk rufen einseitig ihren neuen Staat "Kleinrussland" aus. September 2017:



Das Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der EU tritt in Kraft. Januar 2018:



Kiew stuft die abtrünnigen Gebiete im Osten als von Russland besetzt ein. März 2018:



Nachdem Nord Stream 1 bereits seit 2011 Gas von Russland durch die Ostsee bis nach Deutschland transportiert, beginnen die Arbeiten an der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2. November 2018:



Die russische Küstenwache setzt an der Meerenge von Kertsch drei ukrainische Marineschiffe mit 24 Matrosen an Bord fest. Kiew verhängt zeitweise Kriegsrecht. In den Separatistengebieten abgehaltene Wahlen werden international nicht anerkannt. Juni 2019:



Erste russische Pässe werden an Ukrainer in den von Separatisten kontrollierten Teilen der Donbass-Region ausgegeben. April 2021:



Moskau zieht Truppen im Grenzgebiet zur Ostukraine zusammen und droht mit einem militärischen Eingreifen. Die Militärdoktrin Russlands lässt eine Intervention zum Schutz seiner Staatsbürger im Ausland zu. Juli 2021:



Putin schreibt in einem Aufsatz, Russen und Ukrainer seien ein Volk. Das wird als Anspruch auf den Anrainer gelesen. September 2021:



Das milliardenschwere russische Prestigeprojekt Nord Stream 2 ist fertiggestellt. Die Pipeline soll künftig 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr nach Deutschland liefern. Im November setzt die Bundesnetzagentur ihr Verfahren zur Freigabe vorläufig aus. November 2021:



Erneut konzentrieren sich ungewöhnlich große Truppenkontingente und moderne Waffen im russischen Grenzgebiet zur Ukraine. Der Westen spricht später von bis zu 150 000 Soldaten. Dezember 2021:



Die Ukraine wirft Deutschland eine Blockade bei Waffenlieferungen vor, Berlin bleibt bei seinem Nein. Russland fordert von der Nato erneut: Die Ukraine dürfe kein Mitglied werden. Januar 2022:



Diplomatische Versuche auf verschiedenen Ebenen - wie etwa über bilaterale US-Russland-Gespräche, den Nato-Russland-Rat oder ein Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) - bringen weiterhin keine Lösung. 15. Februar:



Bundeskanzler Olaf Scholz droht während seines Treffens mit Putin in Moskau erneut mit weitreichenden Konsequenzen bei einem militärischen Vorgehen Russlands gegen die Ukraine. Das russische Parlament (Staatsduma) fordert Putin derweil auf, die ukrainischen Separatistengebiete als eigenständige "Volksrepubliken" anzuerkennen. 16. Februar:



Die Nato-Verteidigungsminister billigen Vorbereitungen für eine Entsendung weiterer Kampftruppen ins östliche Bündnisgebiet. Neben den bisherigen Verbänden in Estland, Litauen, Lettland und Polen könnten sie etwa in Ost- und Südosteuropa stationiert werden. 19. Februar:



Die Bundesregierung ruft alle Deutschen "dringend" dazu auf, die Ukraine zu verlassen. Auch andere Staaten tun das. 21. Februar:



Putin erkennt die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten an, tags darauf stimmt auch die Staatsduma zu. Zudem sollen russische Soldaten in die ostukrainischen Separatistengebiete entsandt werden. 22. Februar:



USA und EU sowie Verbündete verhängen Strafmaßnahmen gegen Russland. So legt Berlin die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 für unbestimmte Zeit auf Eis. Die Sanktionen zielen etwa auf Banken, Geschäftsleute und Entscheidungsträger, die die Politik Putins mittragen. Der Präsident selbst steht nicht auf der Liste. 23. Februar:



Der ukrainische Sicherheitsrat kündigt die Ausrufung des Ausnahmezustands für das gesamte Land für 30 Tage an. 24. Februar:



In den Morgenstunden beginnen russische Angriffe auf das gesamte Staatsgebit der Ukraine, ab Mittag dringen Bodentruppen in Richtung Kiew vor.

"Normale Stimmung" in den Supermärkten

Denn: Bis Donnerstagmorgen herrschte eine 35-stündige Ausgangssperre für die Bevölkerung der Hauptstadt. Erst seit 6 Uhr dürfen die Menschen ihre Wohnungen wieder verlassen. Das hat auch Pelda für den Tag geplant. "Ich werde natürlich rausgehen, bisher hab ich das Geschehen aus dem Fenster beobachtet." Inzwischen sehe man auch wieder Zivilisten und mehr Verkehr auf den Straßen der Stadt. Doch noch immer werde gekämpft. "Wenn man in den Westen der Stadt guckt und in das Umland, dann sieht man doch, da hat es einige Rauchsäulen", so Pelda. Trotzdem werde er sich nach draußen begeben und versuchen, "möglichst viel zu verifizieren und mit Leuten zu sprechen".

Trotz der extremen Ausnahmesituation gebe es aber noch immer eine Art Alltag in der Stadt, schildert der freie Journalist im "Moma"-Interview seine Eindrücke. "Als ich das letzte Mal einkaufen war, da gab es praktisch alles, also auch Importprodukte, aber auch sehr viel ukrainische Güter." Die Leute würden ganz normal einkaufen, sich sogar "an der Kasse über Rabattaktionen, die nicht auf dem Kassenzettel ersichtlich sind", streiten. Es sei, zumindest in den Supermärkten, "eine ziemlich normale Stimmung, keine Schlangen".

"Wissen, dass wir russischen Versprechungen nicht glauben können"

Doch von "normal" kann angesichts der Angriffe auf die Stadt natürlich kaum die Rede sein, kriegerische Handlungen beherrschen den Alltag. Doch Kurt Pelda sagte, er nehme eine Veränderung wahr: "Mein Eindruck - und der kann im Moment auch noch täuschen - ist eher, dass sich das Blatt wendet, dass die Ukrainer jetzt wesentlich offensiver sind." Man höre viel häufiger auch ukrainische Artillerie auf Positionen der Russen außerhalb der Stadt schießen.

Auf die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew angesprochen, gibt sich der Journalist skeptisch. Man sehe zwar eine "Aufweichung der Positionen", doch ob diese Gespräche ernst gemeint sind, sei fraglich. "Wir wissen, dass wir den russischen Versprechungen nicht mehr glauben können, weil offiziell wurde die Ukraine von Russland ja gar nicht angegriffen." Auch würde Russland "verzweifelt versuchen, Verstärkung hierher zu bringen". Obendrein sei es nach Meinung Peldas unsicher, ob eine ausgehandelte Waffenruhe auch tatsächlich eingehalten werde, ob sie zu einer Friedenslösung führe oder "ob die nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm wäre".

Diese Unternehmen stoppen ihre Geschäfte mit Russland