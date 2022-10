Moderatorin Anne Will sprach mit ihren Gästen über die zivilen Angriffsziele des russischen Präsidenten Wladimir Putin und wie man den Politiker stoppen könnte - ist er unberechenbarer, als wir alle gedacht haben?

"Wladimir Putin treibt die Eskalation des Krieges in der Ukraine unerbittlich voran", begann Anne Will die gleichnamige ARD-Talkshow, "seit Montag nun lässt er verstärkt zivile Ziele angreifen. Tag für Tag, Nacht für Nacht - und immer wieder droht er auch mit dem Einsatz von Atomwaffen." Ist der russische Präsident nun nicht mehr aufzuhalten und mit welchen Mitteln könnte man ihn aufhalten? Darüber diskutierte Will am Sonntag mit ihren Gästen, unter anderem mit Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Politikerin und Publizistin Marina Weisband und Russland-Expertin Sarah Pagung.

"Man muss sehen, der Krieg dauert eben nicht acht Monate, er dauert acht Jahre", erklärte Weisband, "und auch der Beschuss ziviler Ziele ist nicht neu. Er ist beinahe täglich. Dieser Krieg ist darauf ausgelegt Terror zu veranstalten. Die Zivilbevölkerung zu töten und die Ukraine als Land zu vernichten." Sie ist in der Ukraine geboren und stehe im täglichen Kontakt mit ihrer Familie, die - so wie viele Menschen -, für Freiheit kämpfen und nicht aufgeben.

Für Weisband sei Putins nächster Schritt für einen Waffenstillstand zu werben: "Das Beste, was ihm jetzt passieren kann, ist ein Einfrieren des Konflikts, damit er dann in Ruhe aufrüsten und Anfang des Jahres die Invasion neu fahren kann", erklärte sie. Und die ideale Reaktion von unserer Seite? Nicht darauf eingehen, sondern Waffen benutzen, "die, die Ukraine hat, um die Städte zu befreien - und die Bevölkerung, die terrorisiert wird."

"Putin zeigt, dass keine Konzessionen gemacht werden"

Anderer Meinung war Sarah Pagung. Zwar stimmte sie der Journalistin bei dem Punkt zu, dass ein Waffenstillstand ein "cleverer Schachzug" wäre, hielt ihn dennoch für unwahrscheinlich. Nicht zuletzt wegen der Tatsache, dass Sergej Surowikin als neuer Kommandeur für den russischen Ukraine-Feldzug ernannt wurde. "Putin zeigt, dass keine Konzessionen gemacht werden und dass Russland auch zu absoluter Brutalität bereit ist", erläuterte sie, "es geht jetzt darum, abzusichern, was Russland bisher erobert hat und der Ukraine massiven Schaden zuzufügen, um ihre Fähigkeit zu weiteren Rückeroberungen zu minimieren."

Laut FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann würde Putin nicht davor zurückschrecken, eine "atomare Eskalation heraufzubeschwören." Er wisse ganz genau, was er bei den Nachbarländern damit auslöse - dennoch sehe sie in Putin keine nukleare Bedrohung. "Der Optimismus, dass man sein Land verteidigen kann, ist ungebrochen", erklärte Strack-Zimmermann, die zuletzt in der Ukraine war und mit einigen Soldaten gesprochen hat, "man glaub, dass Putin hoch pokert, um eben Verunsicherung zu säen." In den Augen des russischen Schriftstellers Viktor Jerofejew sei Putin "ein Mensch des Krieges. Ein Mensch aus den Leningrader Hinterhöfen, ein Gopnik, ein Hinterhofschläger."

Putins größte Angst

"Was er am meisten fürchten würde ist, wenn wir ihn einfach nicht die ganze Zeit psychoanalysieren würden und schauen: Was denkt Putin, was könnte er tun", erläuterte Weisband, "wir müssen sagen: Hey, du macht das und das, dann schicken wir ein paar Leopard-Panzer. Du machst das und das, dann bemühen wir uns noch mehr, das Land, das rechtlich der Ukraine gehört, zu verteidigen."