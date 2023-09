"Ja, ich will" - oder doch lieber nicht? Diese Frage stellen sich wieder zwölf mutige Singles in der zehnten Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick". Die Zuschauer erwarte in diesem Jahr eine "Spezialfolge", heißt es vonseiten von SAT.1, das jetzt den Starttermin bekanntgab.

"Hochzeit auf den ersten Blick" geht in die nächste Runde: Die Kuppelshow feiert zehnjähriges Bestehen. Die Verantwortlichen gaben bereits Mitte August bekannt, dass die Zehnte, die Jubiläumsstaffel, am Montag, 18. September, auf Joyn startet - wann die Auftaktfolge bei SAT.1 zu sehen sein wird, hielten sie bislang zurück. Nun ist klar: Die Show, in der sich zwei Fremde das Ja-Wort geben, läuft ab Montag, 25. September, wöchentlich zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr, wie der Sender exklusiv vorab verriet. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarte außerdem "ein besonderes Sahnehäubchen auf der Hochzeitstorte: eine Spezialfolge mit romantischen Neuigkeiten ehemaliger Teilnehmerinnen und Teilnehmern, einem Blick hinter die Kulissen des Matchings und den unvergesslichsten Momenten aus zehn Jahren 'Hochzeit auf den ersten Blick'", heißt es in einem Instagram-Post. Aus Wellen der Entrüstung wurde eine Achterbahnfahrt der Gefühle Zwölf veränderungswillige, mutige Singles stellen sich zum Auftakt der neuen Staffel dem größtmöglichen Charaktertest: Sie lernen die Partnerin oder den Partner fürs Leben in einer Art Blind Date kennen - und zwar auf dem Standesamt. Dort wird dann eine rechtsverbindliche Ehe geschlossen. Anschließend muss sich zeigen, ob die Paare wirklich miteinander harmonieren - auf der Hochzeitsreise wie auch im Alltagsleben. Nach sechs Wochen steht die Entscheidung an: Bleibt man zusammen oder kommt es wieder zur Scheidung? Das Experten-Trio aus Psychotherapeutin Sandra Köhldorfer, Sexualtherapeutin Beate Quinn und Beziehungspsychologe Markus Ernst steht den Teilnehmenden dabei mit Rat und Tat zur Seite. Das legendäre Beziehungsexperiment wurde erstmals 2013 im dänischen Fernsehen ausgestrahlt und löste anfänglich große Wellen der Entrüstung aus. Mittlerweile zählt das Format zu den Quotengaranten bei SAT.1. So generierte das Finale der "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel 2022 zuletzt im Schnitt 11.5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.