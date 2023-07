Die Hupe macht sich selbstständig, und das Fenster öffnet sich bei Regen von alleine: Einen Auto-Werbedeal hatten sich die beiden Schauspielerinen Valentina und Cheyenne Pahde einfacher vorgestellt. Was sie nicht ahnen: Das "Verstehen Sie Spaß?"-Team steckt hinter dem Chaos.

Eigentlich hatten sich die Zwillinge Valentina - bekannt aus der RTL-Serie GZSZ - und Cheyenne Pahde auf eine entspannte Fahrt im Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg gefreut. Doch was, wenn das Auto nicht so will wie die Fahrerin?

Angeblich wollte ein Autokonzern die beiden Schauspielerinnen als Werbegesichter für ein neues Modell engagieren. Auf einer Teststrecke sollten sie ein paar Runden drehen und sich mit dem Prototypen vertraut machen. Leichter gesagt als getan: Denn hinter der Aktion steckte das Team von "Verstehen Sie Spaß?". Das sorgte dafür, dass bei dem Auto praktisch nichts funktionierte, wie es zu erwarten wäre. Der Werbedeal war entsprechend frei erfunden.

Die prominenten Schwestern sind der Verzweiflung nahe, als Hupe und Wischwasserpumpe wie von Geisterhand betätigt werden. Und wenn dann noch per Funk gemeckert wird, wird das Nervenkostüm der beiden Schauspielerinnen zunehmend dünner. Dafür mitverantwortlich: Comedienne und Lockvogel Tahnee. Als Stimme des sprechenden Fahrassistenzsystems "Busy" übernimmt sie das Kommando - und macht mit ihrer beabsichtigten Inkompetenz alles nur noch schlimmer.

"Verstehen Sie Spaß?"-Sommerfest steigt auf der Schwarzwald-Alm

Gezeigt wird der Clip bei der nächsten "Verstehen Sie Spaß?"-Ausgabe am Samstag, 15. Juli, 20.15 Uhr, im Ersten. Für das jährliche Sommerfest des ARD-Dauerbrenners meldet sich Moderatorin Barbara Schöneberger diesmal nicht aus dem Studio, sondern von der "Bader Alm", einem idyllischen Bergdorf im Schwarzwald.

Von dort startet sie eine filmische Rundreise zu all den weiteren mehr oder weniger pittoresken Schauplätzen in Deutschland, an denen während der Show-Historie bereits Berühmtheiten "verladen" wurden. Dabei soll es in 180 Minuten Sendezeit ein Wiedersehen mit den schönsten und witzigsten Momenten der Reihe geben. An ihrer Seite ist Comedian Matze Knop für sommerliche Späße zuständig.

Neben den Pahde-Zwillingen und Tahnee sind auch Roland Trettl als Lockvogel, Nic Shanker, der Barkeeper von "First Dates", Anna Planken, Till Nassif, Isabel Varell sowie viele weitere Gäste dabei.