Für Internet-Phänomen Jens "Knossi" Knossalla ist die Krone zum Markenzeichen geworden. Klar, dass er sie sich nicht einfach nehmen lässt. Doch genau das ist die Aufgabe der Kandidatinnen und Kandidaten in seiner neuen Show auf Joyn.

Ein neues Königreich zum Austoben für den "König des Internets": Jens Knossalla, besser bekannt als "Knossi", bekommt eine eigene interaktive Gameshow, die exklusiv bei Streaming-Anbieter Joyn zu sehen sein wird und den Namen "Knossis Kingdom" erhält. Ab Ende Mai sollen zunächst acht Folgen produziert werden, die Show soll erstmals im Sommer dieses Jahres abrufbar sein. Dabei wird offenbar - hier wird Knossallas Twitch-Sozialisation deutlich - viel Wert auf Einbindung der Community gelegt, hierfür wird Streamblast genutzt.

In der Spielshow, in der jeweils vier Prominente und ein Wildcard-Gewinner oder eine -Gewinnerin antreten werden, trachten alle gemeinsam Knossi nach der Krone. Denn Ziel der sogenannten Crew ist es, sich durch verschiedene Level bis zu "Endgegner" Knossi durchzuspielen und ihn dann um sein Markenzeichen zu erleichtern. In den ersten Runden bekommen sie es noch mit den Gehilfen des ehemaligen "Täglich frisch geröstet"-Moderators zu tun, die alles daran setzen, ihren Monarchen zu verteidigen. Im Finale wartet "König" Knossalla dann selbst auf die Crew.

Bei den Gehilfen handelt es sich um Leute aus Knossis Community. Selbige soll sich durch Abstimmungen selbst in "Knossis Kingdom" einbringen und Einfluss aufs Geschehen nehmen können. Im Finale wartet "König" Knossalla dann selbst auf die Crew und kämpft um seine Krone.