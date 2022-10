Im Trailer zu "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" trifft der von Paul Rudd (Bild) verkörperte Titelheld erstmals auf den neuen Marvel-Superschurken Kang.

Schon länger ist bekannt, dass Avengers und Co. in den nächsten Marvel-Filmen gegen einen neuen Superschurken antreten müssen: Kang der Eroberer. Im Trailer zu "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" können die Fans nun erstmals einen Blick auf den neuen Bösewicht werfen.