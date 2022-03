Als Ersatz für die an Corona erkrankte Maybrit Illner moderierte der Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, die Talkshow seiner Kollegin. Im Netz wird er für seinen ruhigen und souveränen Stil gefeiert. Einige Zuschauer wünschten sich sogar, er würde die Sendung dauerhaft übernehmen.

Mit einem süffisanten Lächeln startete der Aushilfs-Moderator in die Sendung: "'maybrit illner' heißt heute Abend ausnahmsweise Theo Koll." Seine Kollegin, die der Talkshow ihren Namen gibt, sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, erklärte Koll zu Beginn. "Einen milden Verlauf und gute Genesung" wünschte der Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Maybrit Illner. Die Zuschauerinnen und Zuschauer mussten sich beim Talk zur Ukraine-Krise also umgewöhnen. Schwer fiel es ihnen nicht, im Gegenteil: Es wurde sogar der Wunsch laut, der 63-Jährige solle auch in Zukunft den Talk moderieren.

Auf Twitter schrieb etwa ein Nutzer, er würde Maybrit Illner im Vergleich zu anderen Talkshow-Hosts zwar gut finden. "Aber gebt Theo Koll eine Talkshow! Der Mann lässt ausreden, stellt kluge Fragen und bleibt sachlich." Ein Lob, dem sich viele Twitter-User anschlossen. Kolls Auftritt wurde unter anderem als "souverän" oder "ruhig, respektvoll und objektiv" beschrieben. Er moderiere so, wie man es sich wünscht. Auf Twitter fragte ein User nach: "Kann er die Sendung bitte für immer haben?" Teils wurde es auch etwas gehässig: "Endlich mag ich #illner", kommentierte ein Zuschauer.

Bislang wurde seitens des ZDF noch nicht bekannt, ob Maybrit Illner in der kommenden Woche wieder ihren Platz als Gastgeberin einnehmen kann. In Theo Koll scheint der Sender jedoch einen kurzfristigen Ersatz gefunden zu haben, der beim TV-Publikum hervorragend ankommt. Sicher kommt ihm dabei die Moderationserfahrung zugute, die er über viele Jahre bei "Frontal 21" sowie dem "ZDF-Auslandsjournal" gesammelt hat.

Theo Koll moderiert souverän, lässt ausreden, fragt klar und kritisch. Endlich mag ich #illner — Der Kommentator (@DerKomm53535251) March 17, 2022

Theo Koll moderiert so, wie man sich es wünscht.

Da sollten sich einige von diesem Sender eine dicke Scheibe abschneiden.

#illner — Alfred Balle (@ballea50) March 17, 2022