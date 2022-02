"Es war die Hölle": Noch immer ist Silvia Wollny die Sorge um Harald anzusehen. Zwar ist ihr Lebenspartner außer Gefahr, aber der Schock, der seinem zweiten Herzinfarkt innerhalb von drei Jahren folgt, gefährdet zum Staffelfinale die lang gehegten Auswanderungspläne.

Eben besichtigten Silvia, Harald & Co. in "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" (RTLZWEI) noch eine Wohnanlage mit Pool im türkischen Antalya und unterschrieben gar zwei Mietverträge. Das Abenteuer "Auswandern auf Probe" war quasi eingetütet. Der Aufbruchsstimmung folgte im Herbst 2021 jedoch die große Ernüchterung: Exakt drei Jahren nach seinem ersten Herzinfarkt erlitt Silvias Lebenspartner Harald Elsenbast erneut einen schweren Zusammenbruch - wieder in der Türkei. Dort, wo es ihm nach Willen seiner Liebsten klimatisch und hinsichtlich des Lebenstempos eigentlich gut gehen soll, ereignete sich ein zweiter schwerer Herzinfarkt.

"Am 19. Oktober hat der Defibrillator ausgelöst", erinnert sich eine sichtlich angegriffene Silvia: "Der Lärm war furchtbar, es hat gar nicht mehr aufgehört." Zusammenbruch in der Ferienwohnung: "Keine Vorankündigung, es kam aus dem Nichts. Ein lauter Knall, dann ging das Ding los." Ein regungsloser Harald auf dem Boden, "unter der Nase schon blau", so Silvias Bericht unter Tränen. Zwei Tage auf der Intensivstation folgten, in denen sich Haralds Herzrhythmus normalisierte. Dann die Überführung zurück nach Deutschland, wo erneut alle Alarmglocken schlugen: Zu Hause in Ratheim erlitt Harald einen erneuten Schwächeanfall mit Notarzt und Transport ins Krankenhaus.

"Die Schreckensbilder sind wieder da"

Das Schreckensszenario löst Erinnerungen an den Oktober 2018 aus. "Die Bilder sind wieder da", bekennt nicht nur die 17-jährige Loredana, die der erste Herzinfarkt ihres Ersatz-Papas besonders mitgenommen hatte. Damals hatten die in Side urlaubenden Wollnys eben noch den Geburtstag von Tochter Lavinia gefeiert, dann schlugen laut Silvia "alle Geräte aus". Seither wacht sie mit Argusaugen über sämtliche Aktivitäten ihres Liebsten. Und was manchmal skurril wirkt und Harald durchaus nervt ("Ich komme mir oft überflüssig vor"), zeigt sich nun als berechtigte Sorge um einen knapp über 60-Jährigen in fragilem Gesundheitszustand.

"Irgendwann kann man nicht mehr": Gerade haben sich die lebenserhaltenden Funktion der Frühchen-Zwillinge Casey und Emory normalisiert, steht Silvia angesichts des erneuten Notstands die Belastung ins Gesicht geschrieben: "Aber man muss ja stark sein und darf seinen Kindern keine negativen Gefühle zeige." Millionen von TV-Zuschauern schon. Und so bekennt Silvia: "Ich weiß jetzt nicht, wie's weiter laufen soll. Unser Probejahr in der Türkei war schon in trockenen Tüchern."

"Es ist immer wieder ein Wunder"

Dass Auswandern zum jetzigen Zeitpunkt waghalsig wäre, liegt auf der Hand. Gut wäre es jetzt, sich auf die positiven Ereignisse zu konzentrieren - beispielsweise die anstehende Taufe von Sarafinas und Peters Zwillingen. Kirche und Festsaal sind gebucht, die Paten instruiert und die Taufkleider drapiert. Doch Sarafina stellt sich quer: "Nicht ohne ihren Opa!", weist sie jede Harald-lose Option kategorisch von sich. Da hilft kein gutes Zureden vonseiten der ganzen Familie, nicht einmal Haralds ausdrücklicher Wunsch, dass die Taufe auch in seiner Abwesenheit stattfindet.

"Die Frühchen haben sich ins Leben reingekämpft, die brauchen Gottes Segen": Der Herzpatient weiß, wovon er spricht, und Silvia stimmt ihm zu: "Wir dürfen den Kopf jetzt nicht in den Sand setzen, wenn er möchte, dass die Sache am Rollen bleibt." Und in Peters Worten: "Wat nich is, is nich."

Und so rollt zum Staffelfinale trotz Sarafinas anfänglich hart vertretenem, dann tränenreich aufgegebenem Veto alles rund: Perfekt gestylt und frisiert findet sich die Großfamilie mit den Babys Casey und Emory in der Taufkirche ein. Und als sich ein wider Erwarten frisch aus der Klinik entlassener Herzpatient als Überraschungsgast unter die Festgemeinde mischt, findet Silvias lakonischer Schwiegersohn die richtigen Worte: "Pünktlich zum Anpfiff steht Harald auf dem Spielfeld." Und in kirchlich herausfordernden Zeiten spricht der frisch genesene Herz-Bube Großes gelassen aus: "Es ist immer wieder ein Wunder."