Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" schätzte sein Vermögen zuletzt auf zwei Milliarden Dollar: Rapper und Designer Kanye West profitierte in den letzten Jahren von lukrativen Deals, die er mit Modefirmen wie Adidas und Gap geschlossen hatte. Zuletzt hatte er sich bei Twitter immer wieder über die Zusammenarbeit mit dem deutschen Sportartikelhersteller beschwert, im Falle von Gap beendete West nun die Partnerschaft.

Man habe ihm keine Wahl gelassen, erklärte einer der Anwälte des Rappers gegenüber "Pitchfork", die Modefirma sei ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen. Gap habe es nicht geschafft, wie vereinbart 40 Prozent der "Yeezy Gap"-Kollektion im stationären Einzelhandel zu verkaufen, auch habe es die Firma nicht geschafft, für Wests Produkte eigene Läden zu schaffen, deren Eröffnung nächstes Jahr geplant war.

In einem Brief an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestätigte die Modefirma das Ende der Partnerschaft mit West. Man habe die gleiche kreative Vision, aber bei der Umsetzung unterschiedliche Vorstellungen gehabt, erklärte Gap-CEO Mark Breitbard in seinem Statement. Die Vorwürfe des Rappers wies er zurück: "Während der gesamten Partnerschaft haben wir immer unsere Verpflichtungen eingehalten", erklärte Breitbard. Man habe stets "Klippen umschifft" und "unglaubliche Entschlossenheit bewiesen".

“A king can’t live in someone else’s castle. A king has to make his own castle,” says @kanyewest on his decision to terminate a contract with Gap due to a lack of follow-through on obligations. pic.twitter.com/YoZU9x6sJ3