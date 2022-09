Kim Kardashian und Kanye West gehörten zu den bekanntesten Paaren aus Amerika: Der Rapper und der Reality-TV-Star heirateten 2014 und haben vier Kinder. Nach diversen Gerüchten bestätigte das Paar 2021, dass sie sich endgültig getrennt haben, wenige Monate später machte Kardashian ihre Beziehung mit Komiker Pete Davidson öffentlich. Grund für Kanye West, im Netz gegen seine Ex-Frau und ihren damaligen Freund zu schießen. Nun scheint der er allerdings sein Fehlverhalten einzusehen.

“This is the mother of my children and I apologize for any of stress that I have caused.” @kanyewest speaks on co-parenting with Kim Kardashian. https://t.co/pJ0AQzgKkj pic.twitter.com/ATTI17235u