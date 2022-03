Kanye West muss eine Zwangspause auf Instagram einlegen. Wie das US-Magazin "Variety" berichtet, wurde der Rapper durch den Instagram-Mutterkonzern Meta für 24 Stunden für die Social-Media-Plattform gesperrt. Grund dafür sei, dass er gegen die Richtlinien verstoßen habe.

Wie ein Sprecher von Meta gegenüber "Variety" bestätigte, habe man von West gepostete Inhalte gelöscht, da sie ihre Richtlinien zu Hassreden, Mobbing und Belästigung verletzt haben. Infolgedessen sei der 44-Jährige für 24 Stunden für Postings, Direktnachrichten und Kommentare gesperrt worden. Sollten weitere Verstöße erfolgen, werde man gemäß den Richtlinien weitere Maßnahmen ergreifen, heißt es weiter.

Kanye West hatte am Mittwoch in einem Instagram-Post Trevor Noah, Moderator der "The Daily Show", rassistisch beleidigt. Dieser hatte in seiner Show über die anhaltende Fehde zwischen dem Rapper, seiner Ex-Frau Kim Kardashian und deren neuem Freund Pete Davidson gesprochen.