Bei Netflix sticht das berühmteste Manga-Piratenboot der Welt in See. WOW vertraut dagegen auf viel nackte Haut - und Channing Tatum. Welche Streaming-Highlights die kommende Woche bereithält, verrät die Übersicht.

Mit einem Budget von insgesamt über 140 Millionen US-Dollar und rund 18 Millionen US-Dollar pro Folge soll die Netflix-Produktion "One Piece" in puncto Produktionsvolumen sogar das erfolgreiche Fantasy-Epos "Game of Thrones" hinter sich lassen. Ob sich die Investition gelohnt hat, entscheidet sich ab 31. August, wenn die Serie debütiert. Was WOW, Prime Video und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"One Piece", Netflix

"Echte" Piratenschiffe und riesige Setbauten - die Macher von "One Piece" setzen auf Liebe zum Detail, aufwendige Kostüme, handgefertigte Requisiten und ein großzügig ausstaffiertes Set. Bei der neuen Netflix-Serie handelt es sich um die Realverfilmung des beliebten japanischen Animes und meistverkauften Mangas der Welt. Die Reihe von Eiichirō Oda ging seit 1997 mehr als 500 Millionen Mal über den Ladentresen und wurde als Animeserie mit mehr als 1.000 Folgen umgesetzt.

Staffel eins der Netflix-Serie beginnt ganz am Anfang und konzentriert sich auf den sogenannten "East Blue"-Handlungsstrang aus dem Manga. Im Zentrum des Geschehens: eine Gruppe Piraten unter der Führung von Ruffy ( Iñaki Godoy), Zoro (Mackenyu Arata) und Nami (Emily Rudd). Gemeinsam befinden sie sich auf der Suche nach einem gigantischen Schatz, dem titelgebenden "One Piece". Diesen hat der gefährlichste Piratenkönig aller Zeiten, Gol D. Roger (Michael Dorman), vor seinem Ableben vor den Augen der Welt versteckt.

Fans, aber auch Anime-Neulinge dürfen gespannt sein: Um die Serie so authentisch wie möglich zu gestalten, arbeitete "One Piece"-Schöpfer Oda laut Netflix eng mit den Showrunnern Matt Owens und Steven Maeda zusammen. Ziel sei es gewesen, stets so nah wie möglich am Original zu produzieren. So sei darauf geachtet worden, die Vorgeschichten, Motivationen und Träume der Hauptfiguren zu bewahren. Auch die Darstellerinnen und Darsteller mussten hart trainieren, um ihren Rollen gerecht zu werden: Taz Skyla etwa soll Medienberichten zufolge an manchen Tagen bis zu acht Stunden verschiedene Messertechniken geübt haben, um glaubwürdig und originalgetreu den Schiffskoch Sanji verkörpern zu können.

"Magic Mike - The Last Dance", WOW

Channing Tatum hatte sich vor einigen Jahren eigentlich schon offiziell von seiner Rolle als Magic Mike verabschiedet, 2023 gönnte er dem gut gebauten Stripper doch noch einen letzten großen Auftritt. Magic Mikes Schwanengesang, wenn man so will. Tatum ist in diesem Fall nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Produzent; mit Salma Hayek trifft er vor der Kamera auf einen starken Gegenpart. Regie führte Steven Soderbergh.

Die Ausgangslage: Mike Lane (Tatum) arbeitet als Barkeeper, nachdem wieder einmal nichts aus einem neuen großen Geschäft wurde. Als Stripper ist er nicht mehr aktiv - aber er hat's noch drauf. In Miami trifft er auf Maxandra Mendoza (Hayek), die beiden verbringen eine Magic-Mike-Nacht mit allem, was dazugehört. Und sie beide wollen mehr. Die temperamentvolle Maxandra lädt Mike nach London ein, wo er sich mit ihrer Hilfe einen großen Traum erfüllen will: eine eigene Striptease-Show der Extraklasse. Nicht nur nackte Haut soll es sein, sondern Kunst.

Süße Stripper, Leidenschaft und Romantik - das sind natürlich auch wichtige Elemente in "Magic Mike - The Last Dance". Mike kümmert sich um ein Showkonzept, führt Castings durch und zeigt den anderen Tänzern zwischendurch auch selbst mal, wie man es richtig macht. Maxandra denkt derweil aber schon viel weiter. Diese von ihr mit aufgebaute Show soll ein echtes Statement sein. "Ich möchte, dass jede Frau, die dieses Theater betritt, fühlt, dass eine Frau alles haben kann. Was sie will, wann sie will!" Davon können sich Streaming-Fans dank WOW ab sofort auch selbst überzeugen.

"Drift", WOW

In den ersten Folgen der Sky Original Serie "Drift - Partners in Crime" hielten die Macher mit ihren Prioritäten nicht hinter dem Berg. Es gab halsbrecherische Verfolgungsjagden, Kollisionen und Explosionen zu bestaunen. Tiefgang und Logik mussten sich hingegen teilweise hinten anstellen, wenn das ungleiche Brüderpaar (Ken Duken und Fabian Busch) alles auf eine Karte setzte.

Auch in der zweiten Staffel (Start: 1. September bei Sky und WOW) kämpfen Ali (Duken), Typ harter Hund, und Leo (Busch), LKA-Beamter aus Sachsen, wieder dafür, die Wahrheit aufzudecken. Der Auftakt der fünf neuen Episoden muss sich in Sachen Action nicht vor der ersten Staffel verstecken, denn auch hier wartet Regisseur Ngo The Chau wieder mit rasanten Verfolgungsjagden auf.

"Drift" versprüht weiterhin alten "Alarm für Cobra 11"-Charme, wenngleich die neue Serie optisch deutlich moderner daherkommt. Die Brüder, einst durch den Tod ihres Vaters entzweit, aber in misslicher Lage enger zusammengerückt, müssen sich einmal mehr dubiosen Machenschaften und skrupellosen Gegenspielern erwehren. Dabei agiert das Duo ab sofort nicht mehr lediglich als "Partner in Crime", sondern auch als offizielle Partner bei der Polizei.

"Das Rad der Zeit", Staffel 2, Prime Video

Weit über 4,4 Millionen Worte, verpackt in wuchtigen 15 Bänden: Das Fantasy-Epos "Das Rad der Zeit" des US-Schriftstellers Robert Jordan gilt als eines der opulentesten Werke der Literaturgeschichte und zauberte Millionen Fans weltweit magische Bilder in die Fantasie. 2013, sechs Jahre nach Jordans Tod, wurde die Reihe um eine mystische Welt, Fabelwesen, Magie und Monster von Brandon Sanderson nach Jordans Vorlagen abgeschlossen.

2021 erschien die erste Staffel der Prime-Video-Serienadaption mit Rosamund Pike in der Hauptrolle. Angesichts der üppigen Literaturvorlage hofft man bei Prime Video sicher auf einen Dauerbrenner. Eine dritte Staffel wurde angekündigt, ab 1. September geht es aber zunächst mit der zweiten beim Streamingdienst weiter.

Zuletzt erkannte der einfache Bauernjunge Rand al'Thor (Josha Stradowski), dass es sich bei ihm um den Wiedergeborenen Drachen handelt. Er hat die Bestimmung, die Welt zu retten oder sie zu zerstören. Nun muss er sich mit seinem zunehmenden Wahnsinn auseinandersetzen. Einer Armee mächtiger Zauberinnen kommt die Aufgabe zu, ihm Schutz vor dem Dunklen König zu gewähren. Optisch wusste das bildgewaltige Prime Original in Staffel eins zu überzeugen. Man sieht dem Prestigeprojekt an, dass der Streamingdienst es als langlebiges Serien-Flaggschiff einplant. An Vorbilder wie "Game of Thrones" reichte bis dato "Das Rad der Zeit" nicht ganz heran, Fantasy-Fans dürften auf die neuen Folgen der Produktion aber trotzdem gespannt sein.

"Wanted: Carlos Ghosn", Apple TV+

Der CEO eines großen Automobilherstellers, der im Gepäck eines Privatjets vor seiner Verhaftung flieht? Das klingt nach einem fantasievollen, wenngleich sehr abwegigen Plot eines Hollywood-Blockbusters. Doch wie so oft schreibt die Realität die irrsten Geschichten, in diesem Fall das Leben von Carlos Ghosn. Apple TV+ widmet dem spektakulären Fall rund um Korruption, Veruntreuung und mehrere Verhaftungen mit "Wanted: Carlos Ghosn" nun eine eigene True-Crime-Serie.

In vier spannenden Folgen rekapituliert die Produktion, wie einer der mächtigsten Bosse der Automobilindustrie zum Flüchtling wurde. Nicht nur der beschuldigte Ghosn selbst, sondern auch sein Fluchthelfer Mike Taylor kommt zu Wort. Verantwortlich für die Dokuserie zeichnet der Oscar-Preisträger James Gay-Rees ("Amy") und der Emmy-prämierte Paul Martin ("Formula 1: Drive to Survive"), auch Regisseur James Jones gewann bereits einen Emmy. Die Serie "Wanted: Carlos Ghosn", die vom Buch "Boundless: The Rise, Fall, and Escape of Carlos Ghosn" inspiriert ist, steht ab sofort bei Apple TV+ zur Verfügung.