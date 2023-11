Katerina Jacob (65) erkrankte vor über einem Jahr an Brustkrebs. Im "Bild"-Interview blickt die Schauspielerin auf eine turbulente Zeit zurück.

