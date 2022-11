Kurzweilige Unterhaltung oder formidables Eigentor? Mit der Comedyshow "Tränen, Tore, Tiki Taka mit Katrin Bauerfeind" versucht Sky, rechtzeitig zur WM in Katar auf den Fußball-Zug aufzuspringen.

Katrin Bauerfeind ist so etwas wie das Allzweckmesser der deutschen Entertainment-Branche. Die schlagfertige 40-Jährige ist Talkshow-Host, spielte Hauptrollen in TV-Krimis, bekam von Joyn mit "Frau Jordan stellt gleich" ihre eigene Comedyserie. Seit diesem Jahr betreibt Bauerfeind mit Sarah Kuttner einen Podcast. Nun probiert sie sich bei Sky als Fußballexpertin aus, ein Feld, zu dem sie bisher - zumindest öffentlich - keine große Nähe kundgetan hat. "Ich habe bislang nie mit meinem Fußballwissen geprahlt, aber jetzt gibt es einen Grund, mich nicht mehr zurückzuhalten", kündigte Bauerfeind via Instagram vollmundig an.

In vier etwa 25-minütigen Folgen arbeitet sich die gebürtige Aalenerin in "Tränen, Tore, Tiki Taka mit Katrin Bauerfeind" an den großen Themen des Ballsports ab. Es geht um die Stars auf dem Platz, die Fans, die Gesellschaft und natürlich das Geld, das im Milliardenbusiness Fußball steckt. Fundierte Analysen sollte das Publikum in der Sky-Comedyshow allerdings ebenso wenig erwarten wie lustige, wenngleich unbekannte Anekdoten oder gar die Kritik an der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Katar.

Von Mats Hummels' Dating-Schlagzeilen und Leroy Sanés Tattoos

Stattdessen reiht "Tränen, Tore, Tiki Taka mit Katrin Bauerfeind" relativ inspirationslos witzige Internetclips aneinander, die zotig kommentiert werden. "Heute fällt Neymar schneller um, als Boateng seine neue Sonnenbrillen-Kollektion auf Insta posten kann", befindet Bauerfeind in der Auftaktfolge, die die Entwicklung von einst beinharten Kickern zu schillernden Social-Media-Unternehmern nachvollziehen soll.

Zwar darf in einer Mini-Interviewsequenz der Philosoph Wolfram Eilenberger sinnieren, wie Fußballprofis als moderne Götter "eine Grenze des Menschlichen" überschreiten. Bevor es aber die Sky-Show aber doch in zu ernsthafte Gefilde abzudriften droht, mokiert sich Katrin Bauerfeind lieber über Leroy Sanés rückenfüllendes Tattoo-Selbstporträt oder die Gockelhaftigkeit von Cristiano Ronaldo. Auch die "Analysen" von Sidekick Philipp Reinartz versanden in flachen Witzeleien.

So gerät "Tränen, Tore, Tiki Taka mit Katrin Bauerfeind" zur relativ belanglosen Aneinanderreihung von Gags. Ob Bastian Schweinsteigers nächtlicher Whirlpool-Ausflug samt weiblicher Begleitung aus dem Jahr 2003 (!) noch Gegenstand einer Comedyshow sein muss, ist mindestens fragwürdig. Abgesehen davon witzelt sich Bauerfeind von Tim Wieses Muskelbergen zu Mats Hummels' Dating-Schlagzeilen. Wirkliche Relevanz oder ein klares Konzept lässt das Format trotz Interviews mit Ex-DFB-Präsident Fritz Keller oder "Spiegel"-Investigativjournalist Rafael Buschmann ("Football Leaks") auf ganzer Länge vermissen.