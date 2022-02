Spott der Marke "Katrin Milka-Hohenstein" musste die erfahrene "sportstudio"-Moderatorin unlängst über sich ergehen lassen. In einem Radio-Interview verteidigte Katrin Müller-Hollenstein nun ihr fliederfarbenes Outfit, in dem sie die Olympischen Spiele im ZDF präsentierte.

Ein besonders kreativer Spaßvogel taufte sie um in "Katrin Milka-Hohenstein": Drei Tage, nachdem ihre Outfitwahl in der Olympia-Programmstrecke des ZDF für deutschlandweiten Gesprächsstoff gesorgt hat, äußerte sich Katrin Müller-Hohenstein erstmals zu der gewagten Farbkombination. In der Radiosendung "Guten Morgen Bayern" auf ANTENNE BAYERN zeigte sie dabei viel Humor.

Wer sie denn am Samstag eingekleidet hätte, wollten Wolfgang Leikermoser und Indra Gerdes von ihrer Kollegin Müller-Hohenstein wissen. Diese antwortete lachend: "Also Moment mal. Ich ziehe mich aller erstens mal immer noch selber an. Zweitens, liebe Indra, ist das nicht Lila, sondern es ist Flieder." Die 56-Jährige fuhr fort: "Ich finde, man sollte sich schon ordentlich anziehen im Fernsehen. Und ich fand es super."

Außerdem seien die Reaktionen auf ihr Outfit nicht ausschließlich negativ ausgefallen: "Ich habe noch nie, noch nie, noch nie, noch nie so viele E-Mails bekommen mit der Frage, wo ich denn bitte schön diesen coolen Pulli her habe", erklärte sie.

"TV-Farbeinstellungen überprüfen"

Für das ZDF "sportstudio" hatte Müller-Hohenstein am Samstag knapp neun Stunden lang von den Olympischen Spielen berichtet. Dabei trug sie einen fliederfarbenen Norwegerpulli und eine farblich abgestimmte Steghose. Vor allem beim Kurznachrichtendienst Twitter wurde das Outfit teils kritisch, teils belustigt kommentiert: "Sieht nett und warm aus", schrieb ein Nutzer. Andere sahen sich hingegen an ein vergangenes Jahrzehnt erinnert: "70s vibe-outfit bei Katrin Müller-Hohenstein", twittert ein Nutzer.

"Katrin Müller-Hohenstein im fliederfarbenen 90er-Aspen-Look mit Steghose macht mich völlig fertig", jammert ein anderer. Manche äußerten auch direkte Kritik: "Na ja, die Hosenfarbe ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, sorry." Oder sie zweifelten an der Technik: "TV an. Katrin Müller-Hohenstein im ZDF. TV-Farbeinstellungen überprüfen."