Vor einigen Tagen wurden die ersten Kandidatinnen und Kandidaten der diesjährigen Staffel von "Promi Big Brother" offiziell gemacht. Nun gab SAT.1 weitere Namen bekannt. Unter anderem wird Schauspielerin Katy Karrenbauer in das Haus einziehen.

Durch ihre Rolle der Christine Walter - genannt "Walter" - wurde Katy Karrenbauer in "Hinter Gittern - Der Frauenknast" einem großen TV-Publikum bekannt. Ihre ursprünglich in Mezzosopran ausgebildete, rauchige Stimme ist bis heute ihr Markenzeichen. In den nächsten Wochen bekommen SAT.1-Zuschauerinnen und Zuschauer die Schauspielerin öfters zu hören und zu sehen: Die 59-Jährige wird Teil der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel.

Wie SAT.1 am Donnerstag mitteilte, wird die Karrenbauer in das berühmte Realityshow-Haus einziehen. "Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, verbringe viel Zeit draußen. Das fehlt mir jetzt schon", offenbarte sie und sieht sich durch ihre Lebenserfahrung im Vorteil: "Ich habe natürlich Alphatier-Potential, weil ich seit jeher mein Leben alleine meistern muss und alleine wuppe."

"Promi Big Brother": Diese weiteren Stars sind dabei

Neben der Schauspielerin werden zwei weitere prominente Persönlichkeiten bei "Promi Big Brother" mitmachen. So wird Jeremy Fragrance in der Sendung zu sehen sein. Seit Jahren arbeitet er als erfolgreicher Influencer und brachte sein eigenes Parfüm-Label "Fragrance One" auf den Markt. "Ich liebe Nummer-Eins-Dinge. 'Promi Big Brother' ist die Nummer Eins in seiner Disziplin. Ich bin auch in meiner Disziplin die Nummer Eins, und daher möchte ich mich auch nur mit Nummer-Eins-Dingen identifizieren."

Auch der Duisburger Patrick Hufen stellt sich der Fernseh-Herausforderung. Bekannt wurde er durch das Format "Die Versicherungsdetektive - Der Wahrheit auf der Spur". In der Sendung wolle er sich nicht in den Vordergrund spielen, sondern sehe sich eher als "Macher". "Das finde ich auch wichtig, denn oft gibt es keinen zweiten Macher und dann passiert halt nichts", erklärte er.

Konserven und Isomatten: So sieht die Welt von "Promi Big Brother" aus

Des Weiteren gab der Sender Informationen über das Design des berühmtesten TV-Hauses Deutschlands bekannt. So erwarten die Stars eine Garage und einen Dachboden. In der Garage müssen die Promis auf bequeme Betten verzichten und auf Isomatten und Schlafsäcke zurückgreifen.

Versorgt werden die Bewohnerinnen und Bewohner mit Trockenobst, Nüssen und Gemüse. Auf dem Dachboden sollen unter anderem Isomatten, Wolldecken und eine alte Klappliege für einen bequemen Aufenthalt sorgen. Aus alten Konservendosen und Einmachgläsern können sich die Promis ihr Mal zubereiten.

Als "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2022 waren schon zuvor bestätig: Reality-Star Micaela Schäfer, DSDS-Mehrfachteilnehmer Menderes, "Popstars"-Gewinnerin Doreen Steinert, Kult-ImitatorJörg Knör, Sänger Jay Khan, Ex-Dschungelcamperin Tanja Tischewitsch, die Reality-Darsteller Sam Dylan und Jennifer Iglesias, Box-Manager Rainer Gottwald,Homeshopping-Moderatorin Diana Schell, Fußball-KommentatorJörg Dahlmann, sowie Influencerin Walentina Doronina.

Los geht es mit "Promi Big Brother" bei SAT.1 am Freitag, 18. November, 20.15 Uhr. Insgesamt sind 20 Folgen geplant.