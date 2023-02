Katy Perry wird während einer Folge "American Idol" von ihren Gefühlen übermannt: Ein Kandidat ist Überlebender einer Schulschießerei. Als er sein Schicksal auf der Bühne teilt, bricht die Pop-Sängerin in Tränen aus - und macht ihrem Frust in einer kurzen Tirade Luft.

"Unser Land hat uns im Stich gelassen!", schreit Jurorin Katy Perry sichtlich bestürzt. Diese Szene ereignete sich bei der amerikanischen Hit-Castingshow "American Idol" nach dem Vorsprechen eines Überlebenden einer Schulschießerei. Das Schicksal von Kandidat Trey Louis, einem 21-jährigen Matratzenverkäufer und aufstrebenden Sänger aus Texas berührte die 38-jährige Pop-Sängerin sichtlich.

Der junge Musiker nutzte seinen Auftritt bei der Show, um seine Geschichte zu teilen: "Ich komme aus Santa Fe, Texas. Im Mai 2018 kam ein Schütze in meine Schule", sagte Louis, während er mit den Tränen kämpfte. "Ich war in Kunstraum eins. Er schoss in Kunstraum zwei, bevor er in Kunstraum eins ging", erzählte er weiter. Er habe viele Freunde verloren. Acht Schüler und zwei Lehrer seien getötet worden. Santa Fe habe daher seit 2018 einen schlechten Ruf.

"Wir haben das schon so lange toleriert ... zu lange"

Louis performte den Song "Stone" von Whiskey Myers vor den Juroren Perry, Lionel Richie und Luke Bryan. Seinen Auftritt bedachten alle drei Juroren mit einer Standing Ovation. Mit drei "Ja"-Stimmen durfte er in die nächste Runde der Show einziehen.

In erster Linie war es aber Louis' Geschichte, die die Promis zu Tränen rührte. "Du solltest hier singen, weil du Musik liebst, nicht weil du das durchmachen musstest", konstatierte Perry betroffen. Ich hoffe, du erinnerst die Leute daran, dass wir uns ändern müssen. Denn, weißt du, ich habe auch Angst", betonte die Sängerin. "Wir haben das schon so lange toleriert... zu lange", fügte ihr Kollege, Pop-Sänger Lionel Richie, hinzu. "Es ist zur Norm geworden."