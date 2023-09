Bereits Stars wie David Bowie und Neil Young verkauften ihre Songrechte, nun zieht Sängerin Katy Perry nach. Wie "Spiegel" berichtete, hat die Frau von Orlando Bloom die Musikrechte an ihren Alben an die Firma Litmus Music verkauft.

David Bowie hat es getan, Neil Young hat es getan, Bruce Springsteen und Bob Dylan ebenso. Immer mehr Superstars der Musikbranche verkaufen ihre Songrechte. Nun ist auch Sängerin Katy Perry, die mit Hits wie "Firework" und "I Kissed A Girl" bekannt wurde, diesen Schritt gegangen. Laut übereinstimmenden US-Medienberichten verkaufte die Künstlerin die Rechte an die Firma Litmus Music - und erhielt dafür im Gegenzug eine stolze Summe.

Der Deal bezieht sich auf die fünf Alben von Perry, die zwischen 2008 und 2020 veröffentlicht wurden. So erhält Litmus Music nun die Rechte an den Platten "One of the Boys", "Teenage Dream", "PRISM", "Witness" und "Smile". Firmenchef Dan McCarroll bezeichnete Katy Perry in einem offiziellen Statement als eine "kreative Visionärin, die in den Bereichen Musik, Fernsehen, Film und Philanthropie einen großen Einfluss hat".

US-Medien berichten von 225 Millionen US-Dollar

Weiter heißt es: "Ich fühle mich sehr geehrt, erneut mit ihr zusammenzuarbeiten und Litmus bei der Verwaltung ihres unglaublichen Repertoires zu unterstützen." Eine genaue Angabe zur Summe machte McCarroll nicht, doch laut mehreren US-Portalen soll der Deal einen Wert von 225 Millionen US-Dollar umfassen.

Auch Co-Founder Hank Forsyth meldete sich zu Wort und erklärte: "Katys Songs sind ein wesentlicher Bestandteil des globalen kulturellen Gefüges. Wir sind so dankbar, dass wir wieder mit einer so vertrauenswürdigen Partnerin zusammenarbeiten können, deren Integrität in allem, was sie tut, zum Ausdruck kommt."