Daniela Katzenberger bibbert vor ihrem ersten Auftritt vor Live-Publikum als Schlagersängerin. Ehemann Lucas Cordalis will die Kult-Blondine motivieren - doch das geht gründlich schief. Die "Katze" fährt ihre Krallen aus.

Staffel-Ende bei "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" (Mittwoch, 20.15 Uhr, RTLZWEI) - und dabei kommt die Kult-Blondine noch mal so richtig an ihre Grenzen: Ihr großer Auftritt als Sängerin bei Florians Silbereisens "Schlagerboom" (lief am 1. Juli im TV) steht kurz bevor: Bereits Wochen davor hat sich die 36-Jährige körperlich fit gemacht und sogar einen Mentaltrainer besucht, der ihr Tipps gegen Lampenfieber geben sollte.

Doch in Kitzbühel angekommen, hat Daniela plötzlich alles wieder vergessen. Blackout! In letzter Minute greift sie zum Handy für ein letztes Coaching ihres Mental-Gurus. Aber dessen beruhigende Worte und Tipps fruchten nicht wirklich: Daniela klopft sich andauernd aufs Schlüsselbein, jedoch ohne das erhoffte Ergebnis: Entspannung. "Das Klopfen wirkt nicht. Ich habe keine Angst, ich habe Panik!", sagt sie aufgeregt.

"Das Einzige, was mir jetzt helfen würde, wäre eine Pizza"

Auch Ehemann Lucas - immerhin erfahrener Schlagersänger - ist keine große Hilfe. Seine Tipps wie "Ich umarme in Gedanken immer das Publikum" oder "Du gehst jetzt einfach raus und rockst das!" prallen an der nervösen Daniela ab, mehr noch: Sie ist genervt: "Der Lucas mit seinen Glückskekssprüchen macht mich noch nervöser", ärgert sich die "Katze".

Kurz bevor sie zur Stellprobe mit den anderen Künstlern auf die Bühne muss (auch Kollege und Freund Ross Antony ist dabei), hat Daniela plötzlich selbst eine geniale Idee: "Das Einzige, was mir jetzt helfen würde, wäre eine Pizza" sagt sie. Gesagt, gedacht! Daniela stellt sich bildlich vor, wie sie nach dem Auftritt in eine Pizza beißt. Derart pragmatischere Psychotricks gibt es wohl nur in der "Klinik Katzenberger", doch die suggestive Selbsttherapie zeigt tatsächlich Wirkung. Die "Katze" fokussiert sich nicht mehr auf ihre Panik sondern auf geschmolzenen Käse, Pizzasoße und einen knusprigen Teig und wird tatsächlich etwas ruhiger.

Und dann ist da ja auch noch ihr größter Fan, der sie eifrig unterstützt: Töchterchen Sophia. "Die Sophia holt mich voll runter, die ist voll empathisch", ist Daniela gerührt. Die 36-Jährige: "Ich will das ja auch für die rocken." Sophia soll sehen, dass ihre Mutter ihre Angst vor dem Auftritt vor 6.000 Zuschauern im Stadion und geschätzten sechs Millionen TV-Zuschauern überwindet. "Ich will ja auch ein gutes Vorbild für sie sein", erklärt die "Katze".

Daniela Katzenberger als Sängerin: "Ich hatte richtig Spaß"

Dann ist der große Moment gekommen. Florian Silbereisen sagt Daniela Katzenberger an. "Ich war im Tunnel", erinnert sie sich, "ich hätte kotzen können vor Aufregung, aber irgendwann wollte ich nur noch raus", sagt sie. Was neben den acht Tänzern auch hilft: der Bühnennebel. "Am Anfang war ja alles voller Rauch. Da hätte es auch niemand mitbekommen, wenn ich verkacke", überlegt Daniela lachend. Doch alles läuft glatt. Bei Daniela macht es irgendwann sogar Klick, wie sie verrät: "Da kam ein Moment, wo ich dann richtig Spaß hatte." Na bitte!

Nach dem Auftritt ist sie dennoch vor allem eins: erleichtert. Ihre Belohnung wartet schon auf sie: eine frisch gebackene Pizza. Genüsslich beißt Daniela ein Stück ab und schließt die Augen: "Das war das geilste Stück Pizza, das ich je gegessen habe", schwärmt die "Katze", "das war der Inbegriff von Mundorgasmus". Bei Daniela fließen nach der ganzen Anspannung sogar ein paar Freudentränen - sie hat es wirklich geschafft. "Am meisten hat mich berührt, dass Sophia das so gut fand", freut sie sich.

Kurz nach dem Auftritt bei Florian Silbereisen steigt Danielas Single "So bin ich und so bleib ich" dann sogar bis auf Platz vier der deutschen Downloadcharts. Ein besseres Staffel-Ende hätte sich die "Katze"wohl kaum wünschen können. Die nächsten Folgen ihrer Reality-Doku werden wieder exklusiv bei VOX laufen. Der Sender machte die Blondine in seiner Show "Auf und davon - mein Auslandstagebuch" 2009 bekannt, im Anschluss war sie auch bei "Goodbye Deutschland zu sehen. Sie freue sich, dass es für sie "zurück ins VOX-Körbchen geht", erklärete die "Katze" zum Senderwechsel. Bei RTLZWEI bedankte sie sich für die "tolle Zeit".