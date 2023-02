Hochschwanger performt Aurora Hunziker-Ramazzotti noch immer an der Seite ihres Vaters Eros Ramazzotti auf der Bühne. Der emotionale Vater-Tochter-Moment begeistert die Fans online.

Nachwuchs im Hause Ramazotti: Als der Popsänger Eros Ramazzotti (59) gemeinsam mit seiner Tochter Aurora für eine TV-Produktion auf der Bühne performte, war eines kaum zu übersehen: ihre Babykugel. Die fortgeschrittene Schwangerschaft der 26-Jährigen zeichnete sich in ihrem hautengen schwarzen Kleid deutlich ab. "Tanto amore", schrieb sie unter ihren neuen Instagrampost, der sie im Profil zeigt (zu deutsch: viel Liebe). Auch in diesem Fall sagt das Bild mehr als tausend Worte. Die Moderatorin machte ihr Glück gemeinsam mit ihrem Freund Goffredo Cerza (27) bereits im vergangenen Jahr publik.

Seitdem hält ihre Mutter, "Wetten, dass ...?"-Moderatorin Michelle Hunziker, mit ihrer Begeisterung kaum hinterm Berg: "Es ist wie eine vierte Mutterschaft", erklärte die 46-Jährige kürzlich im "Corriere della Sera"-Interview. Sie erlebe die Schwangerschaft mit einer unglaublichen Intensität. "Es ist schon seltsam, wenn ich an das Kind denke, das unterwegs ist, ich bin ja selber nur 19 Jahre älter als Auri", sagte Hunziger. Immerhin habe sie selbst noch zwei weitere kleine Töchter. Aber sie sei immens stolz darauf, so eine junge Oma sein zu können: "Ich kann mit meinem Enkel herumtollen, ich nehme ihn mit zum Skilaufen, zum Sport, ich habe so viel Energie." Der Junge soll im April das Licht der Welt erblicken.

"Liebe ist der Motor des Lebens"

Auch ihre Fans gratulieren der werdenden Mutter Aurora Hunziker-Ramazzotti in der Kommentarspalte. "So einen schönen Moment habe ich in meinem ganzen Leben nicht im Fernsehen gesehen", freut sich eine Userin über den Schnappschuss während des Vater-Tochter-Songs. "Wie Eros seine Tochter Aurora anschaut. Was für eine Show! Liebe ist der Motor des Lebens", schwärmt ein weiterer Nutzer online. "Ich habe genauso viel geweint wie deine Mutter", verleiht eine Dritte ihren Gefühlen Ausdruck.

1996 wurden Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker ein Paar. Noch im selben Jahr erblickte ihre Tochter das Licht der Welt. Vier Jahre nach ihrer Eheschließung 1998 trennte sich das Paar jedoch. 2009 folgte die Scheidung. Aus Hunzikers Beziehung mit Tomaso Trussardi gingen zwei weitere Töchter hervor.