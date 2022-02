Ein Leben ohne Social Media - für viele Menschen kaum noch vorstellbar. Was Facebook und Instagram anbelangt, könnte dieses Szenario jedoch schon bald EU-weite Realität werden. Grund dafür sollen europäische Datenschutzregeln sein.

Die "Big Five" dominieren längst unseren Alltag: Kaum jemand, der das Internet nutzt, nimmt nicht die Dienste von Google, Amazon, Apple, Microsoft oder des kürzlich umgetauften Facebook-Mutterkonzerns Meta in Anspruch - sei es bewusst oder unbewusst. Dabei scheint das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in die fünf größten Tech-Unternehmen nicht allzu groß zu sein: Laut einer Umfrage des Meinungsforschungs-Portal Statista im September 2021 sind 42 Prozent der Deutschen besorgt darüber, wie viele Daten Unternehmen über sie sammeln und speichern. Dass diese Angst nicht ganz unbegründet zu sein scheint, zeigte nun eine Drohung seitens Meta, Facebook und Instagram in der Europäischen Union abzuschalten. Was steckt dahinter?

Laut EuGH-Beschluss: keine Übermittlung von Daten aus Europa in die USA

Wie aus einem am Montag veröffentlichten Jahresbericht hervorging, soll Mark Zuckerbergs Konzern erwägen, gewisse Dienste in Europa aufgrund hiesiger Datenschutzregeln vom Markt zu nehmen. In dem Werk heißt es unter anderem: "Wenn wir nicht in der Lage sind, Daten zwischen den Ländern und Regionen, in denen wir tätig sind, zu übertragen, zu verarbeiten und/oder zu empfangen, oder wenn wir daran gehindert werden, Daten zwischen unseren Produkten und Dienstleistungen auszutauschen, könnte dies unsere Fähigkeit beeinträchtigen, unsere Dienstleistungen zu erbringen." Dies könnte sich laut dem Papier schädlich auf die "Finanzergebnisse" des Unternehmens auswirken.

Meta habe sich auf den sogenannten "EU-US Privacy Shield" bei der Übermittlung von Daten aus Europa in die Vereinigten Staaten verlassen. Nachdem dieser im vergangenen Jahr vom Gerichtshof der Europäischen Union für ungültig erklärt wurde, sehe der Konzern das Ad Targeting, also die gezielte Werbung für die individuellen User, in Gefahr. Sollte 2022 kein Kompromiss gefunden werden, sei Meta zukünftig "wahrscheinlich nicht in der Lage, eine Reihe unserer bedeutendsten Produkte und Services, inklusive Facebook und Instagram, in Europa anzubieten".