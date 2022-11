Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit der FIFA wird die Fußballsimulation von EA Sports ab dem kommenden Jahr einen neuen Namen tragen. Die FIFA selbst zeigt sich indes umtriebig. Gleich viel neue Fußball-Games sollen bereits zu dieser WM erscheinen.

Nach vielen Jahren der Zusammenarbeit gehen FIFA und EA Sports bekanntlich getrennte Wege. Während Publisher EA seine Fußball-Simulation nach "FIFA 23" neu benennt, zieht sich der Weltfußballverband nicht aus der Gaming-Branche zurück. Im Gegenteil: Man ist umtriebig auf der Suche nach neuen Partnerschaften. Neben einer Partnerschaft mit "Roblox" sollen die Weltmeisterschaft in Katar bereits vier offizielle FIFA-Spiele begleiten. Konsolen-Gamer gehen dabei wohl leer aus.

Alle vier Spiele sollen zunächst nur für PC erscheinen beziehungsweise als Mobile App. Die FIFA setzt dabei auf sogenanntes Web 3.0-Gaming - inklusive Blockchain-basierter Technologien und NFTs ("Non Fungible Tokens"), wenngleich der dazugehörige Markt nach einer Hypephase wieder kollabiert ist.

Vier Spiele, nur für PC

"Matchday Challenge: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition" ist ein digitales Tippspiel mit Fußballkarten. Mit öffentlichen Bestenlisten soll der Ehrgeiz geweckt werden, besser als die eigenen Freunde zu sein. Auf der NFT-Plattform Altered State Machine erscheint "AI League: FIFA World Cup Quatar 2022 Edition". In dem 4-versus-4-Fußballspiel wird in Stadien aus aller Welt gespielt. Gamer können ihre eigenen Teams zusammensetzen. Die Figuren auf dem Rasen agieren allerdings KI-gesteuert und man kann nur in bestimmten Momenten eingreifen. Kein Vergleich mit der "FIFA"-Reihe von EA also.

In der Blockchain-basierten digitalen Welt Upland Metaverse findet sich "FIFA World Cup Qatar 2022". Dabei handelt es sich weniger um ein Spiel als um einen virtuellen Marktplatz, auf dem man Souvenirs vergangener Weltmeisterschaften und der kommenden WM kaufen und tauschen kann sowie Nachbauten von WM-Stadien auf digitalem Wege besuchen kann. Auf Phygtl erscheint die Mobile App "FIFA World Cup Quatar 2022". User können digitale Inhalte selbst erstellen. Als Hingucker fungieren Augmented Reality-Elemente. Objekte wie der WM-Pokal lassen sich beispielsweise über die Smartphone-Kamera in die reale Umgebung der Spieler einbetten.

Fans der klassischen "FIFA"-Reihe von EA können sich mit "FIFA 23" ein letztes Mal über offizielle FIFA-Inhalte freuen. Aktuell ist seit Donnerstag, dem 10. November das World Cup-Update kostenlos zu haben, mit dem man die WM im Spiel erleben kann.