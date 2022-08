Der ehemalige Schiedsrichter Bernd Heynemann war in dem neuen Sport1-Format "Rudi Brückner - Der Talk am Montag" zu Gast und sprach unter anderem über den Video Assistant Referee. Dabei hatte er keine guten Worte für den VAR übrig.

"Die Diskussionen werden immer verrückter. Er ist kein Gewinn für den Fußball!", wetterte Ex-Schiedsrichter Bernd Heynemann am Montagabend auf SPORT1, als er auf den Video Assistant Referee angesprochen wurde. In der Sendung "Rudi Brückner - Der Talk am Montag" war Heynemann neben dem ehemaligen Bundesligatrainer Peter Neururer zu Gast und sprach unter anderem über das leidige Thema VAR.

"Du trägst immer einen Rucksack auf dem Rücken mit dem VAR", befand Heynemann. "Das ist das Problem des Kellers, das du aufs Feld mitnimmst", so der ehemalige Bundesliga-Referee: "Der Schiedsrichter sollte auf dem Feld entscheiden, der VAR darf nicht einfach reingrätschen, wenn der Schiedsrichter keine Hilfe benötigt." Demnach sollte laut Heynemann der VAR "nur bei glasklaren Fehlentscheidungen eingreifen, nicht bei Szenen mit Grauzone!"

Auch Peter Neururer kritisierte den Video Assistant Referee scharf: "Der Schiedsrichter, der das Spiel leiten soll, wird jetzt von anderen Leuten im Keller 'manipuliert', dass er nicht mehr imstande dazu ist, eigene Entscheidungen zu treffen", sagte er. "Das ist ein Unding, damit wird die Autorität des Schiedsrichters infrage gestellt!"