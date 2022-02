Er war "Der letzte Bulle" und Lukas, der Lokomotivführer, nun wird Henning Baum zum "König von Palma": In der neuen Serie, die ab 24. Februar bei RTL+ und später auch im Free-TV zu sehen sein wird, spielt der 49-Jährige den Mallorca-Auswanderer Matti Adler, der in der Nachwendezeit auf der Balearen-Insel einen kleinen Biergarten an der Playa de Palma eröffnet. Der Massentourismus boomte damals auf der Deutschen liebster Insel, der unscheinbare Laden erlebt einen kometenhaften Aufstieg.

Was der Schauspieler selbst über die vielen Auswanderer auf der Insel hält, verriet er nun in einem Interview in der aktuellen "Playboy"-März-Ausgabe. "Mallorca ist sehr international, ich habe dort viele Engländer und Amerikaner kennengelernt, aber natürlich auch Mallorquiner", so Baum. "Es kommen Menschen aus der ganzen Welt zusammen, und das erzeugt eine interessante Spannung, einen geistigen Austausch." Wenn man sich als Deutscher aber dort nur darauf konzentrieren würde, andere Deutsche zu treffen, würde man möglicherweise etwas verpassen.

Henning Baum: Wirkliche Toleranz gibt es in Deutschland nicht

Genervt sei er von der Insel aber weniger, viel mehr müsse man sich aktuell fragen, was einen an Deutschland nerve, so der Darsteller. Ihn störe hierzulande vor allem die "Abwesenheit von Humor". "Eigentlich hatten wir uns in den letzten Jahrzehnten ganz gut entwickelt, aber in den letzten zwei, drei Jahren wurde das sehr zurückgefahren." Stattdessen gebe es eine Art Empörungsbereitschaft, es gehe darum, "sich durch das Echauffieren und das Mit-dem-Finger-auf-andere-Zeigen besser zu fühlen". Wirkliche Toleranz habe sich aus Deutschland zurückgezogen, "obwohl das Wort an sich einer der meistbesprochenen Begriffe der letzten fünf Jahre ist".