"Schon der Gedanke, dass ich jetzt nicht für euch spielen darf, macht mich für die nächste Tour jetzt sogar doppelt scharf": Otto Waalkes wird auch in diesem Jahr nicht auf Tour gehen.

Am 2. April hätte die geplante Tournee von Otto Waalkes in Emden beginnen sollen, doch nun wurden alle Termine ersatzlos gestrichen. Betroffen sind laut Veranstalter rund 86 Shows in insgesamt fünf europäischen Ländern.