Für gewöhnlich ist der Sonntagabend der feste ARD-Sendeplatz für den "Tatort" und den "Polizeiruf 110". Eine seltene Ausnahme macht das Erste am 1. Oktober. An diesem Abend ist ein gänzlich anderer Krimi im Programm - allerdings ein besonderer.

Sonntagabend ist Ersten - das ist das Hoheitsgebiet zweier Krimireihen. Wenn mal kein "Tatort" ausgestrahlt wird, dann ein "Polizeiruf 110". Derart verbindlich sind Sendeplätze im deutschen Fernsehen sonst nur an Nachrichtensendungen vergeben. Am Sonntag, 1. Oktober, aber dürften etliche Krimi-Fans staunen: Die ARD-Planer haben ihren Premiumprogrammplatz für ein anderes Highlight freigeräumt.

Keine "Tatort"-Ermittlungen also, auch kein neuer Fall für eines der "Polizeiruf"-Teams, aber immerhin einen Krimi bekommt das Publikum im Ersten zu sehen. Fraglos einen sehr besonderen.

Warum läuft am Sonntag kein "Tatort" in der ARD?

Um 20.15 Uhr startet die vierte Staffel der Hochglanzserie "Babylon Berlin", einer der aufwendigsten, teuersten und auch erfolgreichsten deutschen Fiction-Produktionen der letzten Jahre. Bereits Staffel 1 (2018) und Staffel 3 (2020) hatten sich "die beste Startrampe im deutschen Fernsehen" verdient, wie es der damalige ARD-Programmdirektor Volker Herres ausdrückte: die Sonntagsprimetime.

Gedreht wurden die zwölf neuen "Babylon Berlin"-Folgen bereits 2021. Beim Pay-TV-Anbieter Sky, der die Serie gemeinsam mit der ARD bislang produzierte und finanzierte, waren sie im Oktober 2022 zu sehen. Nun folgt nach rund einem Jahr Wartezeit die Staffel-Premiere im öffentlich-rechtlichen Free-TV.

Wann ist Staffel 4 von "Babylon Berlin" im Ersten zu sehen?

Vier Folgen am Stück sind am Auftaktabend im Programm. Aufgrund dieser für öffentlich-rechtliches Fernsehen außergewöhnlichen Blockprogrammierung entfällt auch die Talkshow "Anne Will", deren angestammter Sendeplatz Sonntag, 21.45 Uhr, nach dem "Tatort", ist.

Weiter geht's mit "Babylon Berlin" schon am Montag, 2. Oktober. Wiederum ab 20.15 Uhr sind die Folgen 5 bis 8 zu sehen. Damit entfällt an diesem Abend unter anderem die Talkshow "Hart aber fair". Am Dienstag, 3. Oktober, sind ab 22.10 Uhr die neunte und zehnte Episode zu sehen. Die letzten zwei Folgen werden am Mittwoch, 4. Oktober, um 21.45 Uhr und um 22.30 Uhr gezeigt. Bereits seit Freitagabend ist die gesamte Staffel in der ARD-Mediathek abrufbar.

Am 8. Oktober geht es dann am ARD-Sonntag wie gewohnt mit dem "Tatort" weiter. Bei "Aus dem Dunkel" handelt es sich um einen besonderen Film. Heike Makatsch wird zum letzten Mal als Mainzer Kommissarin Ellen Berlinger zu sehen sein.

Wovon handelt "Babylon Berlin"?

"Babylon Berlin" wird seit 2017 von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto, Sky und Beta Film produziert. Anfangs war die Serie auf 16 Folgen von jeweils rund 45 Minuten in zwei Staffeln angelegt. Die fünfte Staffel wird ohne Sky Deutschland entstehen, da das Medienunternehmen bekannt gab, keine weiteren deutschen fiktionalen Serien mehr produzieren zu wollen.

Zum Hauptcast gehören Volker Bruch als Kommissar Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Stenotypistin, später Kriminalassistentin Charlotte Ritter. Die Drehbücher der ersten beiden Staffeln basieren frei auf Volker Kutschers Kriminalroman "Der nasse Fisch", der im Berlin der Weimarer Republik spielt. Als Vorlage für die dritte Staffel diente der zweite Gereon-Rath-Roman "Der stumme Tod".

Die vierte Staffel beruht auf dem dritten Gereon-Rath-Roman "Goldstein". Er spielt Anfang der 30er-Jahre, also am Beginn eines Jahrzehnts, in dessen Verlauf die Nazi-Diktatur beginnen und der Zweite Weltkrieg ausbrechen sollte. Gereon Rath ermittelt hier undercover unter Nationalsozialisten.