Viele Models gehen mit Ende 30 in den Ruhestand. Lauren Hutton hingegen wird selbst mit 79 Jahren noch gerne gebucht. Auch vor der Kamera ist sie nach wie vor zu sehen: Wie "Vogue Germany" am Freitag bekannt gab, ist Hutton das Gesicht der deutschen Juli-/Augustausgabe des Modemagazins (erhältlich ab 27. Juni). Mit 41 Titelbildern hält die US-Amerikanerin somit den Rekord als Model mit den meisten Vogue-Covern.

Lauren Hutton: "Ich habe viel weniger Kraft als früher"

Woher sie auch im hohen Alter noch die Energie zum Modeln nehme, wisse Hutton selbst nicht, "denn ich bin 172 Jahre alt, oder vielleicht bin ich 486. Keine Ahnung, wie alt ich bin". Im "Vogue"-Interview erklärte sie: "Ich habe viel weniger Kraft als früher. Aber es stimmt, dass ich viel Energie habe, wenn ich die Arbeit mache, in der ich gut bin." Auch heute noch sei es ihr wichtig, ihre Pflichten im Job zu erfüllen: "Wenn ich nicht auftauche, wenn ich nicht die Energie habe, zu arbeiten, verderbe ich es allen. Dessen war ich mir schon immer bewusst."

Lauren Hutton zählte zu den gefragtesten Fotomodellen der 70er-Jahre. Aber auch als Schauspielerin machte sie sich einen Namen. So war sie etwa in "Stromer der Landstraße" (1970) an der Seite von Robert Redford, in Robert Altmans Ensemblefilm "Eine Hochzeit" (1978) und in der weiblichen Hauptrolle im Thriller "Ein Mann für gewisse Stunden" (1980) zu sehen. Ihren letzten Kino-Auftritt hatte Hutton 2018 in der Amy-Schumer-Komödie "I Feel Pretty".