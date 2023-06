Während sich ihre "Sex and the City"-Kolleginnen nicht davor scheuten, nackt vor die Kamera zu treten, sah man Sarah Jessica Parker in ihrer Rolle als Carrie Bradshaw nie hüllenlos. In einem Interview erklärte die Schauspielerin nun, weshalb.

Sarah Jessica Parker hatte einst Bedenken, für die HBO-Serie "Sex and the City" (1998 bis 2004) vor die Kamera zu treten - weil sie befürchtete, sich komplett nackt vor der Kamera zeigen zu müssen. In einem Interview in der "Howard Stern Show" erklärte die 58-Jährige nun: "Ich glaube, ich habe mich nie wohl dabei gefühlt, mich so zu entblößen. Ich habe nie über andere geurteilt, es war keine Frage der Moral ... Ich war schüchtern." Vor Drehbeginn habe Parker dem Schöpfer der Serie, Darren Star, ihre Zweifel mitgeteilt. Dieser jedoch habe sie beruhigt - und Parker zugesagt, dass sie im Gegensatz zu ihren Co-Stars keine Nacktszenen drehen müsse.

Carrie Bradshaw bleibt zurückhaltend - auch sprachlich

Obwohl die Serie auf HBO ausgestrahlt wurde - ein Sender, der auch freizügige Sprache und Inhalte erlaubte - habe Parker bewusst auf Nacktszenen verzichten wollen. Auch auf die Wortwahl ihrer Serienfigur habe die Schauspielerin stets geachtet: "Carrie Bradshaw ist eine Schriftstellerin, die sehr, sehr, sehr genau darüber nachdenkt, was sie sagt, wie sie es sagt, wann sie es sagt, zu wem sie es sagt", erklärte die US-Amerikanerin.

Parkers Co-Star Cynthia Nixon hingegen nimmt als taffe Anwältin Miranda Hobbes seit jeher kein Blatt vor den Mund. Zudem zeigte sich Nixon in der Originalserie sowie in der 2021 gestarteten Fortsetzung "And Just Like That" (hierzulande abrufbar bei WOW) immer wieder unverhüllt: In der ersten Folge des Spin-offs etwa ist die 57-Jährige oben ohne in einem Pool zu sehen. In einem Interview mit "Entertainment Tonight" erklärte Nixon kürzlich, dass sie immer zu Nacktszenen bereit sei - schließlich gehöre Sex zu den Hauptthemen der Serie.