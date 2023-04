Unter dem Hashtag "onedirectionreunion" kursierten in den vergangenen Tagen Gerüchte über eine mögliche Wiedervereinigung der britischen Popband in der "Late Late Show" von James Corden. Alles falsch, wie sich nun herausstellt.

Es war die Nachricht des Jahres für viele Fans von One Direction: Die britische Popband sollte rund sieben Jahre nach ihrer Trennung endlich wieder zusammenkommen. Die große Wiedervereinigung sollte mit einem Auftritt in der letzten Ausgabe der "Late Late Show" mit James Corden gefeiert werden. Zumindest behaupteten zahlreiche Twitter-User. Am Donnerstag dann die Ernüchterung: Es war nur ein Gerücht.

"Niemand liebt die Jungs mehr als wir ... aber diese Geschichte ist einfach nicht wahr", heißt es in einm Tweet der offiziellen Seite der Show: "Was wahr ist, ist, dass wir ein absolut brillantes, zweistündiges Finale geplant haben, um acht Jahre #LateLateShow am 27. April um 22 Uhr zu feiern." Der gebürtige Engländer James Corden hatte die Sendung 2015 von seinem schottischen Kollegen Craig Ferguson übernommen. Im April 2022 kündigte er seinen Ausstieg für 2023 an. Er habe die US-Late-Night-Show nie als sein "endgültiges Ziel gesehen", sagte er damals. In der "Drew Barrymore Show" erzählte er im Januar zudem, dass er künftig mehr Zeit mit seinen drei Kindern verbringen möchte. Eine Fortsetzung der Show mit einem neuen Moderator ist offenbar nicht geplant.

Nobody loves the boys more than us … but this story just isn’t true.



What is true is we’ve got an absolutely brilliant 2 hour finale planned to celebrate 8 years of #LateLateShow at 10pm on April 27th. pic.twitter.com/Vyj75eB5qz — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) April 13, 2023

One Direction stehen noch immer in Kontakt

Eine Wiedervereinigung von One Direction wäre überraschend, wenn auch nicht gänzlich unmöglich: Im August 2015, wenige Monate nach dem Ausstieg von Zayn Malik, gaben die verbleibenden vier Musiker bekannt, ab März 2016 für ein Jahr zu pausieren. Eine Rückkehr sollte im März 2017 erfolgen. Doch so weit kam es nie. Stattdessen starteten Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne und Louis Tomlinson Solo-Karrieren. Vor allem der inzwischen 29-jährige Styles konnte sich über einen kometenhaften Aufstieg freuen.

Allerdings stehen die Bandmitglieder bis heute im Kontakt, wie Horan kürzlich in einem Interview mit Männermagazin "Esquire" verriet. Demnach schickten sie sich sogar gegenseitig ihre unveröffentlichten Songs: "Diesmal habe ich ihn an Louis geschickt, und er hat mir seine ehrliche Meinung dazu gesagt, was immer praktisch ist", sagte Horan. "Wir haben im Laufe der Jahre genug Songs veröffentlicht, also wissen wir, was anständig ist und was nicht."