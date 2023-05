Riesen-Aufregung um eine vermeintliche Explosion am Pentagon in Washington! Im Internet kursierte ein Foto, das eine gigantische Rauchwolke direkt neben dem Hauptsitz des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten zeigte. Ein Anschlag? - Mitnichten. Es handelte sich um ein mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) entstandenes Fake-Foto.

Zunächst war die Sorge allerdings groß. Selbst die US-Aktienmärkte strauchelten kurzzeitig, und auch das Verteidigungsministerium sah sich zu einem Statement gezwungen, nachdem das Bild in den Sozialen Medien bereits vielfach geteilt worden war: "Wir können bestätigen, dass es sich um eine Falschmeldung handelt und das Pentagon heute nicht angegriffen wurde", teilte ein Sprecher mit. Auch die Feuerwehr von Arlington bei Washington versicherte, dass es keine Explosion oder einen ähnlichen Vorfall am Pentagon gegeben habe. Die Originalquelle des Fake-Bildes sei unbekannt.

Zuletzt hatten immer wieder Fake-Aufnahmen für Diskussionen gesorgt, die mit KI-Technologien entstanden, die auch für Laien relativ leicht bedienbar sind.

Confident that this picture claiming to show an "explosion near the pentagon" is AI generated.



Check out the frontage of the building, and the way the fence melds into the crowd barriers. There's also no other images, videos or people posting as first hand witnesses. pic.twitter.com/t1YKQabuNL