Nach 40.000 Simulationen ist sich eine Künstliche Intelligenz sicher, dass der WM-Sieger von Katar aus Südamerika kommt. Der DFB-Elf werden indes nur Außenseiterchancen eingeräumt.

Die Weltmeisterschaft wird zum Kampf der Computer: Mit seiner Fußballsimulation "FIFA 23" hat der Spiele-Publisher Electronic Arts bereits Argentinien als Sieger der WM in Katar ermittelt.

Die Künstliche Intelligenz, die der Sender MagentaTV wiederum bemühte, kommt nach 40.000 Simulationen zu einem anderen Ergebnis: Dem Daten-Orakel zufolge, das die letzten Ergebnisse, den Status der Akteure, verletzte Spieler, Stärke der Gruppe, Form und Potenzial der Teams als Werte heranzog, geht Brasilien am 18. Dezember im Lusail Stadium als neuer Fußball-Weltmeister vom Platz. - Wer nun all sein Geld im Wettbüro platzieren möchte: Die Wahrscheinlichkeit für diesen Ausgang gibt die KI mit 17,7 Prozent an.

Deutschland: Außenseiter - aber sicher im Achtelfinale

Auf Platz zwei landet demnach Argentinien, gefolgt von Titelverteidiger Frankreich. Deutschland indes rangiert auf Platz sechs - noch hinter England und Spanien. Die Wahrscheinlichkeit, dass Hansi Flicks Mannen den WM-Sieg holen, beziffert die Künstliche Intelligenz mit gerade einmal 8,29 Prozent. Das enttäuschende Testspiel gegen den Oman war bei der Bewertung nicht gerade hilfreich. Dafür sollte mit fast 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit der Einzug ins Achtelfinale geschafft werden.

